Νέα υπηρεσία παραγγελίας φαγητού από το 11888 giaola

Με μία νέα υπηρεσία παραγγελίας φαγητού εμπλουτίζεται το 11888 giaola, ο προσωπικός βοηθός για τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, από την αναζήτηση πληροφοριών καταλόγου μέχρι την οργάνωση των ραντεβού με επαγγελματίες κάθε είδους. Με τη νέα υπηρεσία του 11888 giaola, οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν φαγητό ή καφέ από πλήθος συνεργαζόμενων καταστημάτων, εύκολα και γρήγορα, στο app και το site του 11888 giaola Μέσω της εφαρμογής και του site, η παραγγελία φαγητού ή καφέολοκληρώνεται σε τρία απλά βήματα(επιλογή κουζίνας μέσα από μία μεγάλη λίστα επιλεγμένων καταστημάτωνανά περιοχή, επιλογή πιάτων & τρόπου πληρωμής).Οι συνδρομητές COSMOTE σταθερής και κινητής, μπορούν, με κωδικό COSMOTE DEALS for YOU ,να κερδίσουν επιπλέον έκπτωση 10% στις παραγγελίες τους.Η υπηρεσία είναι αρχικά διαθέσιμη για παραγγελίες εντός Αττικής και σύντομα θα καλύψει όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.«Το food delivery και ειδικότερα η online παραγγελία φαγητού είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα μας. Παράλληλα, όλο και περισσότερες αλυσίδες φαγητού, αλλά και νέοι επαγγελματίες στρέφονται στο μοντέλο του online delivery, που αναπτύσσεται δυναμικά. Το 11888 giaola συνεχίζει την εξέλιξή του και φέρνει την νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού και καφέ, κάνοντας την καθημερινότητα των καταναλωτών πιο εύκολη.Μέσα από την εφαρμογή και το site, οι χρήστες μπορούν να κάνουν την παραγγελία τους γρήγορα και απλά», δήλωσε ο κ. Σπύρος Λούρος, Διευθυντής Digital& New Business Development, του Ομίλου ΟΤΕ.Για την παροχή της νέας υπηρεσίας και την ανάπτυξη της εφαρμογής, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεργάζεται με την εταιρία Desquared που δραστηριοποιείται στον χώρο της Ψηφιακής Εμπειρίας Χρήστη.Η υπηρεσία του 11888 giaola εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες και λειτουργίες, σε συνεργασία με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο χρήστες τον μήνα, το 11888 giaola προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένα εργαλεία για την προβολή των επιχειρήσεων και τον έλεγχο των παραγγελιών τους.Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο το μενού, τον τιμοκατάλογο και τις παραγγελίες τους, σε ένα εύχρηστο περιβάλλον. Επιπλέον, μέσα από το site ή επικοινωνώντας στο 210 6331188 (Δευτέρα έως Κυριακή, 08.00πμ-03.00πμ), οι επαγγελματίες μπορούν να λάβουν υποστήριξη από τους έμπειρους συμβούλους του11888 giaola.