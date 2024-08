Απλές, καθημερινές συνήθειες μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στον προϋπολογισμό σας, χωρίς να απαιτούν μεγάλες θυσίες ή αλλαγές στον τρόπο ζωής σας. Κάνοντας μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά σας, μπορείτε να εξοικονομήσετε σημαντικά ποσά. Με λίγη προσοχή και οργάνωση, είναι δυνατόν να μειώσετε τα περιττά έξοδα και να αυξήσετε τις αποταμιεύσεις σας, διατηρώντας, παράλληλα, την ποιότητα ζωής σας.

Κουζίνα: Οργανώνοντας το ψυγείο και τα ντουλάπια σας

Από τα μεγαλύτερα έξοδα ενός σπιτιού είναι σίγουρα ό,τι αφορά τη διατροφή σας. Έτσι, η σωστή οργάνωση της κουζίνας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, κάτι που με τη σειρά του εξοικονομεί χρήματα. Σύμφωνα με την Eurostat, ο μέσος Έλληνας πετά 150-200 κιλά τροφίμων κάθε χρόνο, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπολογίζεται πως το 10% των τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια κάθε χρόνο. Αν υπολογίσετε πόσα ξοδεύετε ετησίως για τη διατροφή σας, σίγουρα θα καταλάβετε γιατί πρέπει να ακολουθήσετε τις συμβουλές που ακολουθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ας αρχίσουμε από το ψυγείο, όπου, με λίγη τάξη και οργανωτικό μυαλό, μπορείτε να κάνετε τη διαφορά. Αρχικά, φροντίζετε να τοποθετείτε τα τρόφιμα με τρόπο ώστε να είναι εύκολα ορατά και προσβάσιμα σε εσάς. Αν κάτι λήγει νωρίτερα, τοποθετήστε το πιο μπροστά, ώστε, όταν για παράδειγμα, θέλετε να φάτε ένα γιαούρτι να βρείτε πρώτα αυτό με την πιο κοντινή ημερομηνία λήξης. Χρησιμοποιήστε ακόμη διαφανή φαγητοδοχεία και σακούλες φύλαξης τροφίμων, ώστε να βλέπετε τι έχετε αποθηκευμένο και σε τι κατάσταση είναι, να το βρίσκετε πιο εύκολα και να μην ξεμένει στο ψυγείο σας για εβδομάδες. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τα ντουλάπια σας, φροντίζοντας αντίστοιχα ώστε να καταναλώνετε νωρίτερα τα τρόφιμα εκείνα που λήγουν σύντομα.

Ο προγραμματισμός των γευμάτων σας είναι κάτι ακόμη που θα σας γλιτώσει από περιττές αγορές. Δείτε πάντα το ψυγείο και τα ντουλάπια πριν καταρτίσετε τη λίστα με τα ψώνια και δείξτε τη δημιουργικότητά σας ετοιμάζοντας συνταγές με ό,τι έχετε διαθέσιμο, πριν πάτε για ακόμη μία φορά στο σούπερ μάρκετ. Φροντίστε ακόμη να αποθηκεύετε σωστά το φαγητό που περισσεύει, ώστε να μην χρειαστεί να το πετάξετε. Εάν έχετε φτιάξει μεγάλη ποσότητα που γνωρίζετε ότι δεν θα φάτε σύντομα, θυμηθείτε ότι τα περισσότερα φαγητά μπορείτε να τα καταψύξετε μαγειρεμένα, ώστε να τα απολαύσετε ακόμη και αρκετές ημέρες αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κατανάλωση ενέργειας: Κάνοντας απλές κινήσεις για οικονομία

Το κόστος ενέργειας μπορεί επίσης να αφαιρέσει ένα σημαντικό κομμάτι από τον μηνιαίο προϋπολογισμό σας, αλλά μικρές αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση. Μία από τις απλούστερες αλλαγές είναι η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες LED, οι οποίοι καταναλώνουν έως και 75% λιγότερη ενέργεια και διαρκούν πολύ περισσότερο από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πολλές ηλεκτρονικές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες, έτσι το να τις αποσυνδέετε ή να χρησιμοποιείτε πολύπριζα για εύκολη απενεργοποίηση πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα, μπορεί να μειώσει αυτή τη σπατάλη ενέργειας. Επιπλέον, η επένδυση σε έναν προγραμματιζόμενο θερμοστάτη σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε αυτόματα τη θερμοκρασία του σπιτιού σας με βάση το πρόγραμμά σας. Η μείωση της θερμότητας ή του κλιματισμού όταν δεν είστε σπίτι ή ενώ κοιμάστε μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και να εξοικονομήσει χρήματα από τους λογαριασμούς σας. Άλλες κινήσεις όπως η αγορά ενεργειακά αποδοτικών συσκευών, η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων ή ρούχων μόνο όταν είναι γεμάτα και η χρήση του air fryer για μικρότερα γεύματα αντί ενός συμβατικού φούρνου, μπορεί επίσης να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Κάνοντας περαιτέρω οικονομία με ψηφιακά εργαλεία και χρήση του Διαδικτύου

Η χρήση ενός ψηφιακού χρηματοοικονομικού εργαλείου μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας, παρακολουθώντας τις δαπάνες σας ώστε να παραμένετε εντός του προϋπολογισμού σας. Πρόκειται για εργαλεία που μπορούν επίσης να προσφέρουν αναλυτικές αναφορές για τα έξοδά σας, επιτρέποντάς σας να βρίσκετε τρόπους για περαιτέρω εξοικονόμηση. Επιπλέον, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δύναμη του Διαδικτύου ώστε να κάνετε οικονομία στις αγορές σας. Εκπτώσεις που ανακαλύπτετε μέσω Διαδικτύου, όπως προσφορές εβδομάδας σε ένα κατάστημα ή χαμηλότερες τιμές κάνοντας χρήση μίας μηχανής αναζήτησης τιμών, μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αξία των αγορών σας ενώ εξοικονομείτε χρήματα παράλληλα. Μπορείτε, φυσικά, να επωφεληθείτε και από προγράμματα επιβράβευσης που σας προσφέρουν έκπτωση, επιστροφές μετρητών ή πόντους ανταμοιβής για τις αγορές σας. Στις μέρες μας υπάρχουν πλέον τρόποι ώστε να κερδίζετε χρήματα απλά με μερικά κλικ.

Κάντε χρήση προγραμμάτων που σας γλιτώνουν χρήματα από τις καθημερινές σας συναλλαγές

Μπορείτε να κάνετε οικονομία και αξιοποιώντας προγράμματα που σας προσφέρονται και μπορούν να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρήματα σε καθημερινές σας συναλλαγές.

Η Eurobank προσφέρει συναλλαγές με χαμηλό κόστος ή και δωρεάν με το πρόγραμμα Eurobank My Advantage Banking, το οποίο, μάλιστα, από 02.08.2024 εμπλουτίζεται για να καλύπτει περισσότερες ανάγκες σας.

Υπάρχουν ολοκληρωμένα πακέτα συναλλαγών για κάθε κατηγορία πελατών.

Με το βασικό πακέτο Eurobank My Blue Advantage, οι πελάτες που χρησιμοποιούν την τράπεζα για τις καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις τους έχουν δωρεάν τήρηση λογαριασμού πληρωμών, έκδοση και 5ετή ανανέωση χρεωστικής κάρτας, μεταφορές χρημάτων έως 500€ την ημέρα, πρόσβαση στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή και προνόμια σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το αναβαθμισμένο πακέτο Eurobank My Blue Advantage παρέχει επιπλέον δωρεάν απεριόριστες πάγιες εντολές για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών, δωρεάν επανέκδοση χρεωστικής κάρτας λόγω κλοπής ή φθοράς και δωρεάν έκδοση και πρώτη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας Prepaid Eurobank Visa ή e-prepaid Visa.

Επιπρόσθετα, είναι διαθέσιμα τα πακέτα Eurobank My Silver Advantage και Eurobank My Gold Advantage για περισσότερες παροχές σε σχέση με το βασικό πακέτο και ακόμη χαμηλότερο κόστος στις συναλλαγές, καθώς και το Eurobank My Platinum Advantage για απεριόριστες συναλλαγές. Τα πακέτα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δωρεάν πληρωμές λογαριασμών online, σε ΑΤΜ ή σε Κέντρα Αυτόματων συναλλαγών, δωρεάν εμβάσματα online σε ευρώ σε τράπεζα εντός Ελλάδας, δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα σε ευρώ από τράπεζα εντός Ελλάδας κ.ά.

Ξεκινήστε να εφαρμόζετε τις συμβουλές που σας αναφέραμε σήμερα και δείτε τις αποταμιεύσεις σας να αυξάνονται από αύριο κιόλας, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές, οι μικρότερες αλλαγές μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.