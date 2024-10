Η Levi’s® ανακοίνωσε τη νέα της καμπάνια, όπου συνεργάζεται με ένα global icon, τη Beyoncé. Μετά την κυκλοφορία του “LEVII’S JEANS” – ενός αγαπημένου κομματιού από το “Cowboy Carter”, το άλμπουμ που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και επαναπροσδιόρισε το μουσικό είδος τής Americana – η Beyoncé παίρνει τον ρόλο της πρωταγωνίστριας στο «REIIMAGINE». Μιας καμπάνιας εμπνευσμένης από την ιστορία της Levi’s® και το προοδευτικό όραμα μιας από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του σήμερα, που επιβεβαιώνει τη θέση του brand στο κέντρο της σύγχρονης κουλτούρας.

Αντλώντας έμπνευση από την πρωτοποριακή προσέγγιση της Beyoncé στην τέχνη, τον πολιτισμό και το storytelling, η καμπάνια επαναπροσδιορίζει κλασικά look και σποτ της Levi’s®. Σε μια σειρά από κεφάλαια, η νέα καμπάνια επανερμηνεύει μερικές από τις πιο εμβληματικές διαφημίσεις της Levi’s®, φέρνοντάς τες στο σήμερα μέσα από το όραμα της διάσημης σκηνοθέτιδας Melina Matsoukas. Η πρώτη ταινία – εμπνευσμένη από το «Launderette», τη διαφήμιση του 1985 που επανέφερε το «I Heard It Through the Grapevine» στα charts του Billboard – τοποθετεί τη Beyoncé στο επίκεντρο, εξυμνώντας την ιστορία της Levi’s® ως διαχρονικό μέσο αυτοέκφρασης από changemakers και icons.

«Το τραγούδι μου ‘LEVII’S JEANS’ γιορτάζει αυτό που πιστεύω ότι είναι η απόλυτη Americana εμφάνιση – κάτι που φοράμε όλοι με υπερηφάνεια», δήλωσε η Beyoncé. «Είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με τη Levi’s® για να δημιουργήσουμε την απόλυτη αμερικάνικη εικόνα. Το denim on denim έχει συχνά ειδωθεί μέσα από την ανδρική ματιά, οπότε αυτή η καμπάνια επαναπροσδιορισμού, η οποία εξυμνεί τη γυναικεία οπτική, είναι σημαντική για μένα. Ανυπομονώ να βρω καινούριους τρόπους που θα οδηγήσουν σε ένα κοινό όραμα για την ενδυνάμωση των γυναικών και την αναγνώριση της δύναμής τους».«Η Levi’s® ήταν και θα είναι πάντα η ανεπίσημη “στολή” για όσους κινούνται αναζητώντας το καλύτερο. Πιστεύουμε ότι ένα βασικό μέρος αυτής της αναζήτησης είναι η συνεχής αναίρεση κάθε τι συμβατικού και η δημιουργία νέων κωδίκων στην κουλτούρα μας», δήλωσε ο Kenny Mitchell, global chief marketing officer της Levi’s®. «Σε συνεργασία με την Beyoncé, εξερευνούμε μέσα από αυτή την καμπάνια τη δύναμη του επαναπροσδιορισμού, βοηθώντας μας να συνδεθούμε με τους θαυμαστές μας με νέους τρόπους, υποστηρίζοντας παράλληλα την επαφή με το γυναικείο μας κοινό ως το απόλυτο denim lifestyle brand».

Η πλήρης καμπάνια – η οποία θα περιλαμβάνει τηλεόραση, υπαίθρια διαφήμιση, ψηφιακές εφαρμογές, social media, έντυπα, brand activations και αποκλειστικά προϊόντα – ξεκίνησε με ψηφιακές προβολές σε αγορές-κλειδιά όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Χιούστον, το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Ατλάντα, το Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο, δημιουργώντας αίσθηση και δίνοντας παράλληλα στους fans μια γεύση από το τι θα ακολουθήσει. Το ξεκίνημα έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία Levi’s® και Beyoncé.

Η πρώτη ταινία έχει την υπογραφή του βραβευμένου με Emmy, Marcell Rév, υπεύθυνου για την καθηλωτική οπτική της. Η Levi’s® συνεργάστηκε επίσης και με τον φωτογράφο Mason Poole, ο οποίος απαθανάτισε μια σειρά από διαχρονικές λήψεις για την καμπάνια, προσθέτοντας τη Beyoncé στη λίστα των icons που έχουν φωτογραφηθεί με τζιν Levi’s®, όπως ο Marlon Brando και η Marilyn Monroe. Η καμπάνια σχεδιάστηκε σε δημιουργική συνεργασία με την TBWA\Chiat\Day LA και η παραγωγή έγινε από την de la revolućion / PRETTYBIRD.

Το brand Levi’s® διανέμεται σε Ελλάδα και Κύπρο αποκλειστικά από τον Όμιλο Φάις. Ο Όμιλος διαθέτει 3 καταστήματα στην Ελλάδα (Γλυφάδα, Κέντρο Αθήνας και Νέα Ερυθραία) και 1 στη Κύπρο (Kings Avenue Mall).