Μια μοναδική χειμερινή απόδραση στα Καλάβρυτα

«Είναι η τέλεια ευκαιρία να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να περάσουμε μερικές μέρες όλοι μαζί ως οικογένεια», είπε ο Γιώργος, ενώ η Άννα έβαζε τις παιδικές κάλτσες με ταράνδους στις βαλίτσες. Μικροί και μεγάλοι ανυπομονούσαν για την εξόρμησή τους στα Καλάβρυτα. Ο Γιώργος είχε ακριβείς πληροφορίες για τον καιρό από το site του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων και όλα έδειχναν πως θα ήταν ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο.

Όμως τι ήταν αυτό που έγραφε στη μέση του site… «Οδικό Δίκτυο Brought to you by Anytime»; Η Anytime, η πρώτη direct ασφαλιστική στην Ελλάδα, έγινε «κάτοικος» Καλαβρύτων – ως Χορηγός του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων μέσω της συνεργασίας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρέχει προγνώσεις καιρού για τους επισκέπτες και τους κατοίκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο δρόμος για το βουνό

Η διαδρομή μέσα από τα χιονισμένα τοπία ήταν μαγευτική. Ο μικρός Νίκος, καθισμένος στο πίσω κάθισμα, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από τα λευκά δέντρα. «Μπαμπά, πόσο ακόμα μέχρι να φτάσουμε; Θέλω να δοκιμάσω τα πέδιλα του σκι!», είπε γεμάτος ενθουσιασμό. Παρόλο που ψιλοχιόνιζε, έχοντας την Anytime να προσφέρει πληροφορίες για την κατάσταση του οδικού δικτύου, η οικογένεια ένιωθε σιγουριά σε όλη τη διαδρομή ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όμορφη περιπέτεια για όλη την οικογένεια

Φτάνοντας στο χιονοδρομικό, η υποδοχή από το προσωπικό ήταν ζεστή. Η οικογένεια ξεκίνησε την ημέρα της στις χιονισμένες πλαγιές. Η Άννα βοήθησε τον Νίκο να κάνει τα πρώτα του κατεβάσματα με τα σκι, ενώ ο Γιώργος και η Μαρία απόλαυσαν μια βόλτα με το έλκηθρο. Το μήνυμα #StaySafe powered by Anytime ήταν παντού, από τις πινακίδες στις πίστες μέχρι τους ενημερωτικούς πίνακες, υπενθυμίζοντας ότι η ασφάλεια είναι πάντα προτεραιότητα.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματός τους στο σαλέ, η Άννα διάβασε το μήνυμα: “Anytime, Anywhere, for Anyone”. «Νιώθω πραγματικά ότι μας φροντίζουν», είπε στον Γιώργο, καθώς απολάμβαναν το ζεστό τους τσάι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μια ημέρα γεμάτη αναμνήσεις

Καθώς η μέρα πλησίαζε στο τέλος της, η οικογένεια μαζεύτηκε γύρω από το τζάκι του ξενώνα. Ο Νίκος έδειχνε περήφανος τις φωτογραφίες του πρώτου του σκι, ενώ η Μαρία κοιτούσε το χιονισμένο τοπίο από το παράθυρο.

Η εμπειρία τους στα Καλάβρυτα δεν ήταν απλώς μια χειμερινή απόδραση, αλλά μια αληθινή σύνδεση με τη φύση, τους ανθρώπους και την αίσθηση της ασφάλειας.

Φέτος, τα Καλάβρυτα, με τη συνεργασία της Anytime, είναι η απόδειξη ότι η ασφάλεια και η περιπέτεια μπορούν να συνυπάρχουν, κάνοντας κάθε στιγμή μοναδική.