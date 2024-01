To 2024 ξεκινάει στο Vodafone TV με το απόλυτο αφιέρωμα LANTHIMOS ANTHOLOGY με όλες τις ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου για ένα απολαυστικό binge-watching, την πολυαναμενόμενη πρωτότυπη σειρά «Cristóbal Balenciaga», αλλά και την ταινία «Ο Δημιουργός» στο Disney+, τον δεύτερο κύκλο του “Julia” από το ΗΒΟ, ένα μεγάλο ταξιδιωτικό αφιέρωμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης με σειρές και ταινίες και τίτλο TRAVELLING AROUND, τη πιο πλούσια λίστα hot ταινιών προς ενοικίαση και φυσικά ολόκληρο το “Milky Way” του Βασίλη Κεκάτου αποκλειστικά και uncut στο Vodafone TV που ναι, κάνει το καλύτερο ποδαρικό στη νέα χρονιά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: LANTHIMOS ANTHOLOGY

Από τις πιο σημαντικές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου σινεμά, ο πολυβραβευμένος Γιώργος Λάνθιμος κάνει μια στάση στο Vodafone TV, την στιγμή που του υποκλίνονται οι κριτικές, τα φεστιβάλ και τα ταμεία με το «Poor Things».

Από αυτόν τον Γενάρη αποκλειστικά στο Vodafone TV και για πρώτη φορά μπορεί κανείς να δει ολόκληρη την φιλμογραφία του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη. Από την «Κινέττα», τον υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας «Κυνόδοντα» και τις βραβευμένες στη Βενετία «Άλπεις», τον υποψήφιο για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου «Αστακό», τον βραβευμένο στις Κάννες «Θάνατο του Ιερού Ελαφιού, μέχρι το μικρού μήκους “Nimic” με τον Ματ Ντίλον, και την υποψήφια για 10 Όσκαρ «Ευνοούμενη» στο Disney+, όλος ο Γιώργος Λάνθιμος είναι αποκλειστικά και μόνο στο Vodafone TV στην ειδική κατηγορία / αφιέρωμα με τίτλο LANTHIMOS ANTHOLOGY!

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ECHO»

Πρωτότυπη Σειρά των Marvel Studios

Διαθέσιμο 10 Ιανουαρίου

Τα Marvel Studios παρουσιάζουν το «Echo», με την ηρωίδα Μάγια Λόπεζ να καταδιώκεται από την εγκληματική αυτοκρατορία του Γουίλσον Φισκ. Όταν η διαδρομή της τη φέρνει στην πόλη της, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την οικογένειά της αλλά και τη φήμη της.

«WILL TRENT»

Σειρά

Διαθέσιμο 17 Ιανουαρίου

Ο ειδικός πράκτορας Γουίλ Τρεντ του Γραφείου Ερευνών της Τζόρτζια (GBI) είχε εγκαταλειφθεί από τη γέννησή του και βίωσε μια σκληρή ενηλικίωση στο υπερφορτωμένο σύστημα ανάδοχων οικογενειών της Ατλάντα. Όμως τώρα, αποφασισµένος να αξιοποιήσει τη µοναδική του οπτική για να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα βρεθεί εγκαταλελειµµένος όπως εκείνος, o Γουίλ Τρεντ έχει το υψηλότερο ποσοστό διαλεύκανσης υποθέσεων στο Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια.

«CRISTOBAL BALENCIAGA»

Πρωτότυπη σειρά

Διαθέσιμο 19 Ιανουαρίου

Ο Κριστόμπαλ Μπαλενσιάγκα παρουσιάζει την πρώτη του Παριζιάνικη κολεξιόν υψηλής ραπτικής. Άφησε πίσω του μια επιτυχημένη καριέρα στα εργαστήριά του στη Μαδρίτη και το Σαν Σεμπάστιαν, που έντυνε την ελίτ και την αριστοκρατία της Ισπανίας. Παρόλα αυτά, τα σχέδια που ήταν τάση στην Ισπανία δεν πάνε καλά στη σοφιστικέ αυτοκρατορία της μόδας που έχει γίνει το Παρίσι και που η Σανέλ, ο Ντιόρ και ο Ζιβανσί καθορίζουν την τάση. Οδηγούμενος από το πάθος του που ορίζει όλες τις πτυχές της ζωής του, ο Μπαλενσιάγκα θα καθορίσει το στιλ του και θα καταλήξει να γίνει ένας απ’ τους πιο πετυχημένους σχεδιαστές όλων των εποχών.

«Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ»

Ταινία των των 20th Century Studios

Διαθέσιμο 17 Ιανουαρίου

To επικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας των 20th Century Studios, «Ο Δημιουργός», με φόντο έναν μελλοντικό πόλεμο ανάμεσα στο ανθρώπινο γένος και τις δυνάμεις της Tεχνητής Nοημοσύνης, πρωταγωνιστούν οι John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles και Allison Janney. Στον Τζόσουα (John David Washington), έναν σκληροτράχηλο πρώην πράκτορα των Ειδικών Δυνάμεων, που θρηνεί την εξαφάνιση της συζύγου του (Gemma Chan), ανατίθεται να εντοπίσει και να σκοτώσει τον Δημιουργό, τον φυγά αρχιτέκτονα της εξελιγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης, κατασκευαστή ενός μυστηριώδους όπλου που μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο, αφανίζοντας την ανθρωπότητα. Ο Τζόσουα, με τη βοήθεια της ομάδας επίλεκτων μυστικών πρακτόρων του, περνά τις γραμμές του εχθρού, διεισδύει στη σκοτεινή καρδιά των κατεχόμενων από την Τεχνητή Νοημοσύνη περιοχών και ανακαλύπτει ότι το όπλο αφανισμού της ανθρωπότητας που καλείται να καταστρέψει, έχει τη μορφή ενός μικρού παιδιού (Madeleine Yuna Voyles).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ HBO

“BOOKIE”

Διαθέσιμο τώρα

Τζόγος, χρήμα, απάτη και η Αγία Οικογένεια. Κι όμως, πρόκειται για κωμωδία, που ακολουθεί τον Ντάνι, ένα μικροαπατεώνα σε απόγνωση. Το ΗΒΟ έρχεται με την πιο ανορθόδοξη γκαγκστερική κωμωδία που είδατε ποτέ.

“TIME BOMB Y2K”

Διαθέσιμο τώρα

Οι φήμες πως ένας ιός θα καταστρέψει τους υπολογιστές από τη μετάβαση από το 1999 στο 2000 κάνει τους αρμούς της σύγχρονης κοινωνίας να ραγίσουν ανεπανόρθωτα και να δημιουργηθεί κυριολεκτικά το χάος. Το TIME BOMB Y2K είναι το απόλυτο ντοκιμαντέρ της χρονιάς, στην εκπνοή του χρόνου, που βλέπεις τη νέα χρονιά. ​​

“JULIA” S2

Διαθέσιμο τώρα

​ Η γεμάτη νοστιμιές ζωή της Τζούλια Τσάιλντ έρχεται με τον δεύτερο κύκλο του «Julia» του ΗΒΟ, για να ξαναδώσει γεύση στα όποια άνοστα βράδια και να υπενθυμίσει πως αυτό είναι ένα από τα πιο κρυμμένα διαμάντια του ΗΒΟ.

“GREAT PHOTO, LOVELY LIFE: FACING A FAMILY’S SECRETS”

Διαθέσιμο τώρα

Η φωτοδημιογράφος Αμάντα Μούσταρ καταπιάνεται με την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η ίδια από τον παππού της, σε μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει τις ρίζες της δικής της οικογένειας. Και αυτό είναι το GREAT PHOTO, LOVELY LIFE: FACING A FAMILY’S SECRETS που μοιάζει με μια μεγάλη αγκαλιά. ​

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

“CALL ME DAD”

Διαθέσιμο τώρα

Τι θα γινόταν αν ο καλύτερός σου φίλος, έβγαινε ραντεβού με την μαμά σου; Το γλυκόπικρο CALL ME DAD της Viaplay υπόσχεται να σας συστήσει έναν κόσμο που ελκυστικός μεν, ζει στα όρια και τεστάρει τις αντοχές και τις ηθικές του κοινού. ​

“CAMINO”

Διαθέσιμο τώρα

H Ρεγκίτσε δεν μιλάει με τον πατέρα της. Αλλά όταν μαθαίνουν ότι η μητέρα της πεθαίνει, αποφασίζουν από κοινού να κάνουν παρέα τα 260 χιλιόμετρα ενός δρόμου στην επαρχία της Ισπανίας για να επουλώσουν τις πληγές και τις αμαρτίες τους. ​Το CAMINO είναι η ταινία-αγκαλιά που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν.​

“HUMAN TO HUMAN”

Διαθέσιμο τώρα

To HUMAN TO HUMAN σε παραγωγή της Viaplay είναι το πρώτο βραβευμένο πολωνικό ντοκιμαντέρ για τους Ουκρανούς πρόσφυγες που παλεύουν και πολεμούν για την ίδια τους τη ζωή. ​

​

VIDEO CLUB: ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

“OPPENHEIMER”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Βίος και Πολιτεία του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, του εφευρέτη της ατομικής βόμβας, που για να σώσει τον κόσμο, ρίσκαρε να τον καταστρέψει. Το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, μια ανάσα από το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις και τιμημένο με 5 Χρυσές Σφαίρες, είναι εδώ.

«HUNGER GAMES: Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΔΙΩΝ»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Η Λούσι Γκρέι Μπερντ επιλέγεται από την Περιοχή 12 για να παλέψει μέχρι θανάτου στους 10ους Αγώνες Πείνας. Ο Κοριολάνους Σνόου βρίσκεται διχασμένος ανάμεσα στα καθήκοντά του στην Κάπιτολ και στα συναισθήματα που αναπτύσσει για εκείνη. Το νέο HUNGER GAMES: Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΔΙΩΝ έρχεται για να πιάσει την ιστορία από την αρχή.

“PAST LIVES”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Η Νόρα και ο Χε-Σαν, δύο παιδικοί φίλοι, χωρίζονται όταν η οικογένεια της Νόρα μεταναστεύει από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες μετά, βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και περνάνε μαζί μία μοιραία εβδομάδα αντιμέτωποι με το πεπρωμένο, την αγάπη και τις επιλογές που καθορίζουν μια ζωή. Oι ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ της Σελίν Σονγκ μπορεί και να είναι η ταινία της χρονιάς, μπορεί και να σαρώσει τα βραβεία της χρονιάς.

«ΣΕ ΒΛΕΠΩ 6»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Το καινούργιο κεφάλαιο του ΣΕ ΒΛΕΠΩ βρίσκει την ιστορία στα…τελευταία της, όταν ο Jigsaw πέφτει θύμα μιας καλοστημένης απάτης. Μέχρι να το καταλάβει και να αρχίσει τα παιχνίδια, και τις καινούργιες του παγίδες! Και αυτή τη φορά τίποτα δεν θα είναι εύκολο.​

«ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Τρίτη περιπέτεια για την οικογένεια Πορτοκαλιούς που έρχεται στην Ελλάδα για να βρει τον έρωτα και την έννοια της οικογένειας. Νία Βαρντάλος και ξερό ψωμί με το ΓΑΜΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3.​

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: TRAVELLING AROUND​

Από το νησί του «LOST», τις κοιλάδες της Αρεντέλα στο «ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ» και λίγο Αυστραλία με το «FARAWAY DOWNS» στο Disney+, μέχρι και το Γουέστερος στο «HOUSE OF THE DRAGON» και το απαγορευμένο «CHERNOBYL» και από τις βόλτες της Κάρι στη Νέα Υορκη του «SEX AND THE CITΥ» μέχρι την ασφυκτικά γοητευτική ελληνική επαρχία του «MILKY WAY» και τον πλανήτη Αρράκις του «DUNE», αλλά και το «THE MOST REMOTE RESTAURANT IN THE WORLD», αυτό είναι μονάχα ένα δείγμα από το μεγάλο…ταξιδιωτικό αφιέρωμα του Vodafone TV γι’ αυτόν τον Γενάρη, με περισσότερους από 20 τίτλους και ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και στο αχανές και άγνωστο εκεί έξω σύμπαν.