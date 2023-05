Μετεωρολόγος στις ΗΠΑ τρόμαξε από περιστέρι που έπεσε στην κάμερα

Viral έχει γίνει το βίντεο με την αντίδραση μετεωρολόγου σε τηλεοπτικό σταθμό της Φλόριντα όταν ένα περιστέρι έπεσε στην κάμερα που υπήρχε έξω από το στούντιο και μετέδιδε ζωντανή εικόνα, ενώ εκείνη ήταν «ασφαλής» μέσα στο στούντιο.

Η Chelsea Ambriz από τον σταθμό NBC 6, ετοιμαζόταν να παρουσιάσει την πρόγνωση του καιρού, όταν ένα μεγάλο περιστέρι έπεσε πάνω στην κάμερα καιρού στην παραλία του Χόλιγουντ, με αποτέλεσμα η μετεωρολόγος να ουρλιάξει από τον τρόμο. «Θεέ μου!», αναφώνησε και έσκυψε.

Αργότερα αποκάλυψε, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι από τη δική της οπτική γωνία, ένιωσε σαν το πουλί να έρχεται προς το μέρος της και το πρώτο της ένστικτο ήταν να φύγει από τη μέση, πριν θυμηθεί ότι ήταν ασφαλής μέσα στο στούντιο.

Δείτε το βίντεο

Brain: bird is going to land on you!



Reality: I’m in the studio and this is a live camera...🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/uQmZhEAuqQ