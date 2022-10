Twitter: Ο Ίλον Μασκ «κατέβασε» την ανάρτησή του για την επίθεση που δέχθηκε ο Πολ Πελόσι

O νέος ιδιοκτήτης του Twitter Ίλον Μασκ απέσυρε ανάρτηση που είχε κάνει την Κυριακή στην οποία αναπαρήγαγε αβάσιμη θεωρία σχετικά με την επίθεση κατά του συζύγου της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι στην οικία τους στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ανάρτηση που αποσύρθηκε ήταν αντίδραση σε μία ανάρτηση της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, η οποία απέδωσε στην επίθεση στη ρητορική μίσους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην ανάρτησή της η Κλίντον είχε προσθέσει ένα link σε δημοσίευμα της εφημερίδας L.A. Times σύμφωνα με το οποίο δράστης της επίθεσης προωθούσε θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

«Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να υπάρχουν περισσότερα σε αυτή την ιστορία από όσα μπορεί να δει το μάτι», απάντησε ο Μασκ στην Κλίντον αναρτώντας ένα σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα The Santa Monica Observer η οποία, σύμφωνα με ανθρώπους που ερευνούν τα γεγονότα, περιγράφεται ως μία ηλεκτρονική σελίδα διάδοσης ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένης και της είδησης ότι η ίδια η Κλίντον έχει πεθάνει και έχει αντικατασταθεί από μία σωσία της.

Off the top: @daveyalba: 'Elon Musk has deleted his tweet spreading an unfounded conspiracy about Pelosi’s husband. And his fans are now upset that he has “caved to the leftist mob” ' pic.twitter.com/EwSQP9FoTK, see more https://t.co/kLfr8mfMbo