Το BBC εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση όπου ζητά συγγνώμη έπειτα από τον ψευδή ισχυρισμό παρουσιάστριας ότι το Ισραήλ στοχοποιούσε ιατρικό προσωπικό και αραβόφωνους κατά τη διάρκεια της επιχείρησής του στο νοσοκομείο Al-Shifa της Γάζας.

«Πρόκειται για ανακρίβεια και για λάθος ανάγνωση μιας αναφοράς του Reuters», αναφέρει ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας στη δήλωσή του. «Αυτό που θα έπρεπε να είχαμε πει είναι ότι οι δυνάμεις των IDF συμπεριέλαβαν ιατρικό προσωπικό και αραβόφωνους στην επιχείρησή τους».

Good god, this is blood libel from the BBC.

The IDF said it entered the hospital *with* its own medical teams and Arabic speakers, so it can help people.

BBC reports the IDF is *targeting* medical teams and Arabic speakers.

That’s not a coincidence.pic.twitter.com/m4PEcOtFRP

— Oliver Cooper (@OliverCooper) November 15, 2023