Περίπου 70.000 επιβάτες βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, με πολλούς να προσπαθούν να προλάβουν τις τελευταίες πτήσεις να φύγουν από το Ισραήλ, καθώς πληθαίνει ο αριθμός των αεροπορικών εταιρειών που αναστέλλουν τις επιβατικές και εμπορικές πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ, λόγω των φόβων που προκαλεί η ολοένα κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πολλοί είναι εκείνοι φοβούνται νέες ακυρώσεις πτήσεων και ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του επιβατικού κοινού που εξυπηρετούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, η ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία Arkia ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει επιπλέον πτήσεις από το Τελ Αβίβ προς την Αθήνα μετ’ επιστροφής για αύριο και μεθαύριο, 2 και 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ακυρώσεις πτήσεων ή αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα των αεροδρομίων της Κύπρου, λόγω της κατάστασης στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα η Μαρία Κουρούπη, διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports.

Η Lufthansa και η Fly Dubai έγιναν σήμερα οι τελευταίες αεροπορικές εταιρείες που προστίθενται σε μια μακρά σειρά αερομεταφορέων που ματαιώνουν όλες τις επιβατικές και εμπορικές πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ.

United, Delta Airlines, and British Airways cancel all flights to Israel, citing fear of wider conflict. Major American and British airlines have told passengers that flights to Ben Gurion International Airport (TLV) are canceled, amid spiraling tensions with Hamas, Hezbollah… pic.twitter.com/PvD6UUddoP — FL360aero (@fl360aero) July 31, 2024

Shocking scenes at Ben Gurion airport where Jews, Christians and Muslims are seen freely walking together…..truly shocking. Fact is, all the ridiculous claims of apartheid are just that, RIDICULOUS! pic.twitter.com/I2wUZkW7fL — Southsiders (@Southsiders1888) July 26, 2024

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, επτά αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αναστείλει μέχρι νεοτέρας τις αεροπορικές συνδέσεις με το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Σύμφωνα με Channel 12, αυτές οι αεροπορικές εταιρείες είναι μέχρι στιγμής οι Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Fly Dubai και Air India.

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε ότι μια σημερινή πτήση της Lufthansa LH682 που αναχώρησε σήμερα το πρωί από το Μόναχο με τελικό προορισμό το Τελ Αβίβ, εν τέλει προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και το αεροσκάφος επέστρεψε στη Γερμανία, αφού το πλήρωμα αρνήθηκε να συνεχίσει το ταξίδι στο Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε η ισραηλινή δημόσια τηλεόραση, επικαλούμενη πηγές της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του διεθνούς αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, οι επιβάτες της πτήσης είχαν ήδη ενημερωθεί πριν από την απογείωση από το Μόναχο ότι το αεροπλάνο θα πραγματοποιούσε ενδιάμεση προσγείωση στην Λάρνακα «για αλλαγή προσωπικού».

Χάος στο αεροδρόμιο Ben Gurion απο τον πανικό για τα επερχόμενα αντίποινα του Ιράν , 9 εταιρείες ακυρώνουν της πτήσεις τους.

Αεροπλάνο της Lufthansa σταμάτησε στην Κύπρο μετά απο άρνηση του πληρώματος να πάει Ισραήλ. pic.twitter.com/jusMWBn980 — Rosasharn (@Stogios40) August 1, 2024

Ωστόσο, μετά την προσγείωση στην Κύπρο, οι επιβάτες εξεπλάγησαν όταν πληροφορήθηκαν από τον πιλότο του αεροπλάνου ότι η Lufthansa δεν χορηγεί άδεια συνέχισης της πτήσης προς το Τελ Αβίβ «για λόγους ασφαλείας». Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε την ακύρωση της πτήσης LH683 από το Τελ Αβίβ με προορισμό το Μόναχο.

💢Bandara Ben-Gurion, Zionis melarikan diri karena takut akan balas dendam dari Iran dan Hizbullah ♦️Bukti Palestina yang di jajah Israel bukan tanah airnya bukan tanah tumpah darahnya ,doktrin yang sangat tidak berdasar… pic.twitter.com/MqjaFaqNNs — ✎﹏﹏🇲🇨 ديجافو 🇵🇸✐☡﹏﹏﹏﹏﹏ (@_deedejavu_) August 1, 2024

Το παράδειγμα της γερμανικής Lufthansa ακολούθησε και η αυστριακή Austrian Airlines και ενώ το αεροσκάφος της είχε ήδη απογειωθεί από τη Βιέννη με προορισμό το Τελ Αβίβ, ο κυβερνήτης του ανακοίνωσε στους επιβάτες ότι θα πραγματοποιήσει στάση ανεφοδιασμού στην Βουλγαρία και μετά θα επιστρέψει στη Βιέννη. Η αλλαγή του δρομολογίου της Austrian Airlines ανακοινώθηκε πως οφείλεται σε «στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή πλησίον του ισραηλινού εθνικού εναέριου χώρου».

Δεν λείπουν επίσης και οι διαπληκτισμοί

Remember all the antizionist accounts smugly lying that Ben Gurion Airport is experiencing chaos and evacuations? Well, here’s Beirut. pic.twitter.com/G90DlLyaxZ — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) July 28, 2024



Με πληροφορίες από Times of Israel