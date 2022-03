Οίκοι αξιολόγησης: Εφικτή η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα μέσα στο 2023

Εφικτή χαρακτηρίστηκε η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα μέσα στο 2023, παρότι η ουκρανική κρίση δημιουργεί κινδύνους, κατά τη διάρκεια του πάνελ του Moneyreview Banking Summit με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τρεις οίκους αξιολόγησης και ειδικότερα του Marco Troiano, Managing Director, Head of Financial Institutions Ratings, Scope Ratings, του Pau Labro Vila, Director, Primary Rating Analyst, Fitch και του Andrea Costanzo, Vice President, European Financial Institutions, DBRS Morningstar.

«Δεν είναι αδύνατη η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά θα χρειαστεί να συμβούν μια σειρά από πράγματα», δήλωσε ο Marco Troiano της Scope Ratings, την ώρα που ο οίκος αξιολογεί την Ελλάδα στο ΒΒ+, δηλαδή ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, με σταθερές προοπτικές. Όπως εκτίμησε ο αναλυτής, για να υπάρξει περαιτέρω αναβάθμιση απαιτείται η αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Μιλώντας για χρέος, σημείωσε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η τροχιά και να πειστούν οι οίκοι ότι βρίσκεται υπό έλεγχο. «Λίγος πληθωρισμός επίσης βοηθά», πρόσθεσε, ενώ σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε εάν η ΕΚΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τα ελληνικά ομόλογα μετά τη λήξη του PEPP.

Το ελληνικό χρέος έχει πολύ μεγάλη ωρίμανση και μεγάλο μέρος του είναι σε σταθερά επιτόκια, επομένως ακόμα και εάν υπάρξει κάποια μεταβλητότητα στις αγορές βραχυπρόθεσμα, λόγω της ουκρανικής κρίσης, οι επιπτώσεις για τα δημόσια οικονομικά και το έλλειμμα θα είναι περιορισμένες, σημείωσε ο Marco Troiano. Επισήμανε επίσης πως είναι σημαντικό αν υπάρξει κάποια δημοσιονομική απόκλιση , να είναι προσωρινή και συμφωνημένη με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να μην ξαφνιάσει τις αγορές ή τους εταίρους.

Αναφερόμενος στις τράπεζες, ο Pau Labro Vila της Fitch δήλωσε ότι ο οίκος αξιολόγησης παραμένει θετικός απέναντι στον κλάδο, παρότι αναγνώρισε ότι τα ρίσκα έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

Η πρόσφατη αναβάθμιση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών από τη Fitch αντανακλούσε τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, της κεφαλαιακής θέσης και της κερδοφορίας τους, σημείωσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τα κόκκινα δάνεια θα πέσουν κάτω από το 10% φέτος.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ περιορισμένη έκθεση στην Ουκρανία και τη Ρωσία, είπε ο Pau Labro Vila, εκτιμώντας ότι τα κέρδη των τραπεζών θα βελτιωθούν έπειτα από αρκετά χρόνια, με τη βοήθεια της οικονομικής ανάπτυξης και των νέων ευκαιριών για χορήγηση δανείων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Από την πλευρά του, ο Andrea Costanzo της DBRS Morningstar αναφέρθηκε στην πρόσφατη αύξηση των αποδόσεων των τραπεζικών ομολόγων, την οποία απέδωσε στις προβλέψεις για σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής αλλά και στις γεωπολιτικές εντάσεις.

Συνεπώς, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ίσως προκαλέσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σχεδίων χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, έως ότου οι συνθήκες στην αγορά ομαλοποιηθούν, εκτίμησε, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν χρόνο για να συμμορφωθούν με τις ελάχιστες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, έως την 1η Ιανουαρίου 2026.