ΗΠΑ: Τριπλασιασμό του ελλείμματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για το 2020 προβλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού

To έλλειμμα του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ θα τριπλασιαστεί το 2020, στα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξανόμενο στο μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ από το 1945, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Γραφείου του Κογκρέσου για τον Προϋπολογισμό (CBO).

Ως συνέπεια, το ομοσπονδιακό χρέος θα φτάσει σε ποσοστό 98% επί του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος 2020, το οποίο λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το 2021 θα αυξηθεί πάνω από το 100% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του CBO.

Η αναλογία του ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ σε ποσοστό 16% το 2020, ακολουθεί μία «έκρηξη» των ομοσπονδιακών δαπανών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 για την ενδυνάμωση της οικονομίας και την προστασία εκατομμυρίων Αμερικανών εργαζόμενων από την οικονομική καταστροφή. Τα απαισιόδοξα οικονομικά δεδομένα αντανακλούν την ουσιαστική καθίζηση της οικονομικής ανάπτυξης κατά τη χρονιά που διανύουμε, εξαιτίας των επιπτώσεων από τον νέο κορωνοϊό.

Τα αυξημένα επίπεδα χρέους σηματοδοτούν επίσης το ενδεχόμενο οι αποταμιευτικοί λογαριασμοί για τα ομοσπονδιακά προγράμματα «να στεγνώσουν» γρηγορότερα απ' ό,τι υπολογιζόταν προηγουμένως.

Στην περίπτωση που το Κογκρέσο δεν αλλάξει την πρακτική ούτε τις πολιτικές για τις δαπάνες ώστε να διορθωθεί η ανισορροπία που υπάρχει, τρεις αποταμιευτικοί λογαριασμοί θα εξαντληθούν μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, σύμφωνα με την πρόβλεψη του CBO. Πρόκειται για το ταμείο οδικών έργων (the Highway Trust Fund) το 2021, το ταμείο νοσοκομειακής ασφάλισης (the Medicare Hospital Insurance Trust Fund) το 2024, αλλά και το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης αναπηρίας (the Social Security Disability Trust fund) το 2026.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν αύξηση του ελλείμματος κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Μάρτιο, εξαιτίας της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την εξάπλωση της COVID-19, σύμφωνα με το CBO.