Η ευρωπαϊκή αγορά ποδοσφαίρου μεγεθύνθηκε κατά 16% την περίοδο 2022/23 φθάνοντας στα 35,3 δισ. ευρώ, ενισχυμένη από την άρση όλων των περιορισμών που αφορούσαν στον COVID-19, καθώς και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022.

Τα πέντε «μεγάλα» ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οδήγησαν σε συνολικά έσοδα ύψους 19,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,3 δισ. ευρώ (14%) σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, ενώ παρουσίασαν συνολικά λειτουργικά κέρδη (0,5 δισ. ευρώ) για πρώτη φορά από την περίοδο 2018/19.

Τα έσοδα των συλλόγων της Premier League αυξήθηκαν κατά 11% και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 6 δισ. λίρες, με τα μέσα έσοδα στην κορυφαία αγγλική κατηγορία να ξεπερνούν τις 300 εκατ. λίρες.

Οι σύλλογοι της Bundesliga και της Serie A, με την πλήρη επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα της Γερμανίας και της Ιταλίας, σημείωσαν τη μεγαλύτερη αναλογική αύξηση εσόδων σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν (22% έκαστος).

Τα έσοδα των συλλόγων της Championship ξεπέρασαν το μισθολογικό κόστος για πρώτη φορά από την περίοδο 2016/17, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά 10% και τη μέση αναλογία μισθών/εσόδων να ανέρχεται στο 94%.

Η επιτυχία της Εθνικής Αγγλίας στο EURO συνετέλεσε στην αύξηση των εσόδων των συλλόγων της Super League Γυναικών κατά 50%, τα οποία έφτασαν τις 48 εκατ. λίρες τη σεζόν 2022/23.

Σύμφωνα με την 33η ετήσια επισκόπηση των οικονομικών του ποδοσφαίρου, που δημοσίευσε η Deloitte Sports Business Group, τα συνολικά έσοδα στην ευρωπαϊκή αγορά ποδοσφαίρου αυξήθηκαν κατά 16%, φθάνοντας στα 35,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2022/23 (30,4 δισ. ευρώ την περίοδο 2021/22). Η σεζόν 2022/23 φιλοξένησε το χειμερινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022, καθώς επίσης ήταν η πρώτη από την περίοδο 2018/19 που δεν επηρεάστηκε από τους περιορισμούς του COVID-19.

Τα πέντε «μεγάλα» ευρωπαϊκά πρωταθλήματα – Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A και Ligue 1 – είδαν αύξηση των εσόδων τους κατά 14%, που έφτασε συνολικά τα 19,6 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από τις ημέρες των αγώνων, στις νέες και βελτιωμένες χορηγικές συμφωνίες και στην αξιοποίηση των γηπέδων πέραν των αγωνιστικών ημερών.

Έσπασαν τα ρεκόρ στα πέντε «μεγάλα» πρωταθλήματα της Ευρώπης για την ποδοσφαιρική σεζόν 2022/23

Η Premier League κυριάρχησε και πάλι οικονομικά σε όλη την Ευρώπη τη σεζόν 2022/23, με τους συλλόγους της κορυφαίας αγγλικής κατηγορίας να καταγράφουν συνολικά έσοδα ύψους 6,1 δισ. λιρών – αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (5,5 δισ. λίρες). Αυτή η σεζόν-ρεκόρ φέρνει το πρωτάθλημα να ξεπερνά για πρώτη φορά το όριο των 6 δισ. λιρών σε έσοδα, χάρη στην αύξηση κατά 14% των εσόδων από τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων (867 εκατ. λίρες), καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ μέσης προσέλευσης στο πρωτάθλημα, παράλληλα με την αύξηση κατά 221 εκατ. λίρες σε σχέση με πέρυσι των εμπορικών εσόδων (σε 2 δισ. λίρες) και την αύξηση κατά 9% των εσόδων από τη μετάδοση (σε 3,2 δισ. λίρες).

Το συνολικό μισθολογικό κόστος στην Premier League αυξήθηκε κατά 10% και ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 4 δισ. λίρες. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ετήσια αύξηση των μισθών (377 εκατ. στερλίνες) ήταν χαμηλότερη από την αύξηση των εσόδων (603 εκατ. στερλίνες), η αύξηση του μισθολογικού κόστους και των αποσβέσεων επηρέασε αρνητικά τις ζημίες προ φόρων στην Premier League, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14% σε 685 εκατ. στερλίνες.

Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη των συλλόγων της Premier League (εξαιρουμένων των παικτών από μεταγραφές) μειώθηκαν κατά 18% στα 393 εκατ. στερλίνες, καθώς τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σε περίπου 1,6 δισ. στερλίνες, εν μέρει λόγω του πληθωρισμού.

Το καθαρό χρέος των συλλόγων το 2022/23 αυξήθηκε από 2,7 δισ. σε 3,1 δισ. στερλίνες (αύξηση 473 εκατ. στερλίνες), κυρίως λόγω της χρηματοδότησης για έργα υποδομής.

Ενώ τα έσοδα της Premier League έφτασαν σε νέα ύψη, οι σύλλογοι της Bundesliga και της Serie A κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν (22%), σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας της πλήρους επιστροφής των φιλάθλων στα γήπεδα της Γερμανίας και της Ιταλίας.

Οι σύλλογοι της Bundesliga είχαν συνολικά έσοδα ύψους 3,8 δισ. ευρώ τη σεζόν 2022/23 (3,1 δισ. ευρώ τη σεζόν 2021/22), καθώς τα έσοδα από τις αγωνιστικές ημέρες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 0,5 δισ. ευρώ, με τους συλλόγους της Bundesliga να αναφέρουν τον υψηλότερο μέσο όρο προσέλευσης μεταξύ των πέντε «μεγάλων» πρωταθλημάτων.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα από τη μετάδοση για τους συλλόγους της Bundesliga αυξήθηκαν κατά 10% σε 1,5 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των ισχυρότερων επιδόσεων των γερμανικών συλλόγων στο UEFA Champions League.

Η LaLiga έσπασε επίσης ρεκόρ το 2022/23 με τους συλλόγους να επιτυγχάνουν συνολικά έσοδα ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Η μείωση κατά 8% των συνολικών εσόδων από τη μετάδοση, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις ασθενέστερες επιδόσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κατά τη διάρκεια της σεζόν, υπερ-αντισταθμίστηκε από τα βελτιωμένα έσοδα από τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων (αύξηση 32% / 131 εκατ. ευρώ) και τα εμπορικά έσοδα (αύξηση 29% / 274 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα των συλλόγων της Serie A ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ τη σεζόν 2022/23, σημειώνοντας ρεκόρ για το πρωτάθλημα και αύξηση 22% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Τα έσοδα από τις αγωνιστικές ημέρες αυξήθηκαν κατά 88% (στα 434 εκατ. ευρώ), τα έσοδα από τη μετάδοση κατά 15% (στα 1,5 δισ. ευρώ) και τα εμπορικά έσοδα κατά 14% (στα 0,9 δισ. ευρώ).

Παρά τη μικρή μείωση των συνολικών εσόδων από τη μετάδοση (κατά 3% σε 0,7 δισ. ευρώ) και τη συγκρατημένη αύξηση των εσόδων από τις αγωνιστικές ημέρες και των εμπορικών εσόδων, τα συνολικά έσοδα των συλλόγων της Ligue 1 αυξήθηκαν επίσης κατά 17% σε 2,4 δισ. ευρώ.

Συνολικά, οι σύλλογοι της “μεγάλης πεντάδας” ανέφεραν αθροιστικά λειτουργικά κέρδη (0,5 δισ. ευρώ) για πρώτη φορά από την περίοδο 2018/19, με τη μέση αναλογία μισθών/εσόδων να μειώνεται σε όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό οφείλεται στη σημαντική αύξηση των συνολικών εσόδων (2,3 δισ. ευρώ) που υπερέβη το αυξημένο μισθολογικό κόστος των συλλόγων (0,7 δισ. ευρώ).

Ο Tim Bridge, Lead partner στο Sports Business Group της Deloitte, δήλωσε:

«Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική τόσο για την ευρύτερη οικονομία όσο και για τα οικονομικά των συλλόγων: Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, η άρση των τελευταίων περιορισμών του COVID-19 και η θέρμη των φιλάθλων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο οδήγησαν σε ισχυρή ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής αγοράς το 2022/23».

«Καθώς τα σχέδια και οι συζητήσεις συνεχίζονται σε όλα τα πρωταθλήματα όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις επενδύσεις, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε σημείο καμπής. Εξελίσσεται σε ένα παγκοσμίως ολοένα και πιο συνδεδεμένο παιχνίδι και αυτό φέρνει νέες προκλήσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικής ισορροπίας, της ισχυρής διακυβέρνησης και του πλαισίου. Οι ηγέτες του κλάδου πρέπει να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μέτωπο ακολουθώντας τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης για να οικοδομήσουν ένα μέλλον για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στο οποίο οι φίλαθλοι, οι παίκτες και οι συνεργάτες σε όλα τα πρωταθλήματα θα μπορούν να είναι ενθουσιασμένοι».

Τα έσοδα των συλλόγων της Championship αυξάνονται κατά 10%, ξεπερνώντας το μισθολογικό κόστος για πρώτη φορά από το 2016/17

Η αγγλική ποδοσφαιρική λίγκα (EFL), που αποτελείται από την Championship, τη League One και τη League Two, κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους 1,1 δισ. λιρών τη σεζόν 2022/23.

Οι σύλλογοι της Championship κατέγραψαν συνολικά έσοδα 749 εκατ. στερλίνες την περίοδο 2022/23, σημειώνοντας αύξηση 10% (από 678 εκατ. στερλίνες) σε σύγκριση με την περίοδο 2021/22. Αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα του μείγματος των συλλόγων, με πέντε εξ’ αυτών να λαμβάνουν αποζημιώσεις για την απώλεια εσόδων από τον υποβιβασμό τους σε χαμηλότερες κατηγορίες και να συνεισφέρουν συνολικά περίπου 200 εκατ. στερλίνες (27%) στα συνολικά έσοδα του πρωταθλήματος.

Η συνολική αύξηση των εσόδων στο Championship υποστηρίχθηκε από την αύξηση των εμπορικών εσόδων κατά 21%, σε 199 εκατ. λίρες, και την αύξηση των εσόδων από τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων κατά 17%, σε 152 εκατ. λίρες.

Πάνω από 10 εκατομμύρια οπαδοί παρακολούθησαν αθροιστικά έναν αγώνα της Championship τη σεζόν 2022/23, καθιστώντας την ως την πέμπτη κατηγορία με τη μεγαλύτερη συνολική προσέλευση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Premier League, την Bundesliga, τη La Liga και τη Serie A.

Τόσο η League One όσο και η League Two παρουσίασαν αύξηση των εσόδων την περίοδο 2022/23. Ο μέσος όρος εσόδων των συλλόγων της League One αυξήθηκε κατά 9% σε 9,8 εκατ. λίρες, εν μέρει λόγω της αύξησης των εσόδων μεταξύ των σταθερών συλλόγων του πρωταθλήματος. Εν τω μεταξύ, οι σύλλογοι της League Two σημείωσαν μια πολύ οριακή αύξηση 1% στα μέσα έσοδα στις 5,4 εκατ. λίρες, υποβοηθούμενη από την αύξηση της προσέλευσης στις ημέρες των αγώνων.

Συνολικά, 19,8 εκατομμύρια αθροιστικά φίλαθλοι παρακολούθησαν αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις της Championship, της League One και της League Two την περίοδο 2022/23, φθάνοντας στο μεγαλύτερο συνολικό αριθμό εδώ και σχεδόν 70 σεζόν (1953/54)!

Η «Άνοδος των Λεαινών» της Εθνικής Αγγλίας: Οι σύλλογοι της γυναικείας Super League αναφέρουν αύξηση των εσόδων κατά 50% τη σεζόν 2022/23

Η ανάλυση της Deloitte υπογραμμίζει ότι οι σύλλογοι της Women’s Super League (WSL) σημείωσαν συνολικά έσοδα ύψους 48 εκατ. λιρών τη σεζόν 2022/23, μετά τον θρίαμβο των «Λεαινών» – της Εθνικής Ομάδας Γυναικών της Αγγλίας – στο EURO 2022, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με την περίοδο 2021/22 (32 εκατ. λίρες).

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα έσοδα των συλλόγων του WSL υπερδιπλασιάστηκαν σε δύο σεζόν, με τα συνολικά έσοδα των συλλόγων του WSL να ανέρχονται σε 20 εκατ. λίρες την περίοδο 2020/21. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω αύξηση, με τα έσοδα να φτάνουν τα 52 εκατ. λίρες την περίοδο 2023/24 και να αυξηθούν στα 68 εκατ. λίρες το 2024/25.

Η Jenny Haskel, Knowledge and Insight Lead του Sports Business Group της Deloitte, ανέφερε:

«Η δημιουργία μίας βάσης πιστών φιλάθλων, η καθιέρωση του ενδιαφέροντος για την τηλεοπτική παρακολούθηση των αγώνων, καθώς και η σύναψη διακριτών εμπορικών συνεργασιών ήταν σαφείς προτεραιότητες για τους συλλόγους του WSL κατά τη σεζόν 2022/23. Αυτό καταδεικνύεται και από την αλματώδη αύξηση των εσόδων που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη στους πρόποδες της ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Καθώς η NewCo επικεντρώνεται στην αύξηση της δημοτικότητας, του επιπέδου και της προβολής του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Αγγλία, η συνεργασία με τους συλλόγους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για τη συνέχιση των προσπαθειών για την προσέλκυση της προσοχής των εμπορικών εταίρων, των επενδυτών και, κυρίως, των φιλάθλων».