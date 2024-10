Με νέα, διεθνοποιημένη εκθεσιακή προσέγγιση στη γαστρονομία πραγματοποιείται στις 1-3 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη η έκθεση «Food & Drinks International Expo» by Detrop, δημιουργώντας «την υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία για εκθέτες και εμπορικούς επισκέπτες», όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, ΔΕΘ-Helexpo AE.

Κατά τους διοργανωτές, η έκθεση καινοτομεί διαδραστικά και στοχευμένα, φέρνοντας σε επαφή παραγωγούς, βιομηχανία και εμπόριο από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα αναδεικνύει όλες τις νέες διατροφικές τάσεις και θα παρουσιάσει το «σήμερα και το αύριο» του κλάδου τροφίμων και ποτών.

Με τα θεματικά σαλόνια για την ελιά και το ελαιόλαδο («Golden Olive»), τα ψάρια και τα θαλασσινά («Fish»), τα βότανα και το μέλι («Herbs & Honey»), τα γαλακτοκομικά («Dairy»), τα ποτά και τα κρασιά («Drinks & Wine» by Oenos), τον καφέ («All about Café»), τη συσκευασία και την τεχνολογία («Pack & Tech») και το «Global & Local», η έκθεση δίνει τη δυνατότητα στους εκθέτες της για στοχευμένη προβολή και προσέλκυση εμπορικών επισκεπτών από τη διεθνή αγορά.

Για τον σκοπό αυτό και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network, θα λειτουργεί πλατφόρμα διεπιχειρηματικών (B2B) επαφών, παρόμοια με αυτή της διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών Sial.

Μέσω των σημαντικών αυτών δυνατοτήτων, αγοραστές και εμπορικοί επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στελέχη λιανεμπορικών αλυσίδων, δικτύων διανομής και παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου, θα βρεθούν στην έκθεση και θα συναντήσουν τους εκθέτες της.

«Σημείο αναφοράς της Food & Drinks International Expo by Detrop είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις της, οι οποίες θα προσδώσουν χρώμα, γεύση και αρώματα στην έκθεση. Η μεγαλύτερη έκθεση για τον καφέ στη Βόρεια Ελλάδα, το All about Café, το The Pairing Bar με οκτώ ξεχωριστές εκδηλώσεις με προϊόντα κορυφαίων εκθετών, τα διεθνή βραβεία Food Experts’ Awards (FEA), τα Golden Olive Events και το “Gastronomy EXPerience – Taste the stories”, που συνδέει διακεκριμένους παραγωγούς-μεταποιητές εκλεκτών ελληνικών αγροτικών προϊόντων με κορυφαία εστιατόρια της Θεσσαλονίκης, είναι συμπυκνωμένα το πολυσχιδές και πολυεπίπεδο περιεχόμενο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ακόμα ότι παρούσες στην έκθεση θα είναι και Περιφέρειες της χώρας. Μεταξύ άλλων, η Κεντρική Μακεδονία θα παρουσιάσει τη «Μακεδονική Κουζίνα».