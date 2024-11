Την επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και να επισπευσθεί η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τις 22 περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξής τους στη χώρα -σήμερα ανέρχονται σε επτά- τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (HAPO-ΕΛΟΠΥ), Απόστολος Τουραλιάς, πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, μιλώντας σήμερα στο 10ο Export Summit, που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ.

«Το χωροταξικό στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο», επισήμανε ο κ. Τουραλιάς, μιλώντας στην ενότητα με θέμα: «Investing, the Only Way to Growth». Πρόσθεσε, δε, ότι με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα «δεν μπορούν να επεκταθούν οι υφιστάμενες μονάδες, δεν μπορούν να δημιουργηθούν καινούριες και δεν μπορούν να μπουν στον κλάδο και νέοι επιχειρηματίες».

Μέχρι το 2026, το ζήτημα θα πρέπει να διευθετηθεί οριστικά, σημείωσε ο κ. Τουραλιάς, ωστόσο δήλωσε απαισιόδοξος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «μας πήρε σχεδόν δέκα χρόνια να πετύχουμε τις επτά, μπορούμε να φτάσουμε τις 22 σε μόλις ενάμιση χρόνο;».

Στις μεγάλες προκλήσεις για τον κλάδο, ο ίδιος έβαλε ψηλά στην ατζέντα την κλιματική κρίσης, λέγοντας ότι ήδη σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς αναζητούνται λύσεις, ενώ για το τραπεζικό σύστημα διερωτήθηκε εάν στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών ή αν αποτελεί μέρος του προβλήματος στο επιχειρείν.

Δηλώνοντας, ωστόσο, αισιόδοξος για τον κλάδο της ιχυθοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ο κ. Τουραλιάς έθεσε και τον προβληματισμό του για το παραγωγικό μοντέλο που ακολουθείται στη χώρα μας και χαρακτηριστικά είπε ότι «ελέω επισιτιστικής κρίσης, χωρίς ισχυρή πρωτογενή παραγωγή, μάλλον κανένα κράτος δεν μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητο και ίσως ούτε και εθνικά».

Στην τοποθέτησή του, ο ίδιος επισήμανε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα αφορά σε έναν καθαρά πρωτογενή τομέα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, μιας και όπως τόνισε το 80% της παραγωγής εξάγεται σε κράτη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Αναφερόμενος στη δημιουργία της οργάνωσης, που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανέφερε ότι είναι πλαισιωμένη από εταιρείες που κάνουν κύκλο εργασιών 300 εκατ. ευρώ και άλλες που αυτός δεν ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, τόνισε ότι όλες είναι πιστοποιημένες με το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης Fish From Greece ώστε να τεκμηριώνουν τις διαφοροποιήσεις των ελληνικών προϊόντων απέναντι στον ανταγωνισμό και κυρίως την Τουρκία και υπογράμμισε τη σημασία που δίνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επισημαίνοντας ότι στον κλάδο υπάρχουν διάφορα θεσμικά ζητήματα, σημείωσε ότι στα έξι χρόνια λειτουργίας της, η οργάνωση παραγωγών έχει επενδύσει 7,5 εκατ. ευρώ και «εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τη δυνατότητα που μας δίνεται μέσα από ταμείο αλιείας. Το φετινό αναμένεται ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση των πρότζεκτ να φτάνει το 75%».

Η ΣΕΚΑΠ διανύει τη χρυσή εποχή της

Μιλώντας στην ίδια ενότητα, ο διευθυντής παραγωγής της Japan Tobacco International, Δρόσος Δρόσος, αναφέρθηκε στη χρυσή εποχή που διανύει η ΣΕΚΑΠ. Μετάαπό τα σχεδόν 50 χρόνια λειτουργίας της (ιδρύθηκε το 1975), η ΣΕΚΑΠ «έφτασε να είναι σήμερα στη χρυσή εποχή της» μετά και την εξαγορά της από την Japan Tobacco International πριν από έξι χρόνια και τις επενδύσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ που έγιναν στο διάστημα αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε, δε, ότι με τις επενδύσεις που έγιναν -μεταξύ άλλων ανανεώθηκε όλος ο μηχανολογικός και παραγωγικός εξοπλισμός της ΣΕΚΑΠ και αναβαθμίστηκαν και οι εγκαταστάσεις της- «επετεύχθη αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας κατά 70%».

Ο κ. Δρόσος ανέφερε ακόμη ότι πλέον η εταιρεία εξάγει το 70% της παραγωγής της σε οκτώ χώρες, όταν κάποτε «η ΣΕΚΑΠ ήταν εσωστρεφής και διοχέτευε το 90% της παραγωγής της στην Ελλάδα». Η ΣΕΚΑΠ έχει μπει πλέον στον «παγκόσμιο χάρτη», σημείωσε και πρόσθεσε: «έχουμε πετύχει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και παραγωγικότητας. Το πιο σημαντικό μάλιστα είναι ότι όσα πετύχαμε έγιναν επενδύοντας στον άνθρωπο και με όρους βιωσιμότητας».

Μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του ο κ. Δρόσος είπε ότι η JTI απορρόφησε πέρυσι το 1/3 της ελληνικής παραγωγής καπνών και «έχει αυξήσει την απορρόφηση καπνών κατά 50% από το 2020 έως και το 2023», ενώ για την έδρα της εταιρείας ανέφερε ότι «η Θράκη είναι το σπίτι μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επενδύσαμε σε μια περιοχή σημαντική για την Ελλάδα και η οποία έχει τους χαμηλότερους δείκτες ανάπτυξης στην ΕΕ».

Επισήμανε, παράλληλα, ότι η εταιρεία προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας και καλά αμειβόμενες και εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλον. «Υλοποιούμε συνεχώς προγράμματα και κάνουμε επενδύσεις ώστε στα χρόνια που έρχονται να ισχυροποιήσουμε τις εξαγωγές μας και να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας», υπογράμμισε.

Στην ενότητα τοποθετήθηκαν, επίσης, ο εκτελεστικός διευθυντής πωλήσεων & marketing, ICAP CRIF AE, Σέρκο Κουγιουμτζιάν, ο πρόεδρος Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης, B’ Aντιπρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, Διευθύνων Σύμβουλος PELOPAC AE, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και ο διευθυντής Δ/νσης Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, Αθανάσιος Κακούδης.