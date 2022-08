Εντοπίστηκε και νέο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου ανοιχτά της Κύπρου

Η ιταλική εταιρεία υδρογονανθράκων Eni ανακοίνωσε ότι η κοινοπραξία της με τη γαλλική TotalEnergies εντόπισε αποθέματα φυσικού αερίου 70 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων στην περιοχή που συμπεριλαμβάνεται στην άδεια για γεωτρήσεις που έχουν λάβει οι δύο εταιρείες. Το κοίτασμα ονομάστηκε «Cronos» και βρίσκεται σε απόσταση 160 χιλιομέτρων από τις ακτές της Κύπρου και σε βάθος 2.287 μέτρων.

