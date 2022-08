Κήρυξε πτώχευση η Γερμανική εταιρία fintech Nuri

Η εταιρία Nuri έγινε σήμερα η πρώτη γερμανική εταιρία τεχνολογίας παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (fintech) που κηρύσσει πτώχευση, λόγω κυρίως της ύφεσης στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Nuri filed for insolvency on Tuesday, August 9th, 2022. This does not affect our services, customer funds or investments. You can find a complete statement of this situation on the Nuri Blog: https://t.co/UgAyckWE7J