McDonald's: Επενδύουν περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ για νέα εστιατόρια στην Ελλάδα

Την ανάπτυξη του δικτύου των εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα συνεχίζει η Premier Capital Hellas. Σύμφωνα με τον Βίκτωρα Τεντέσκο (Victor Tedesco), CEO της Premier Capital plc, Developmental Licencee της McDonald's για την Ελλάδα, μέσα στην επόμενη τριετία θα επενδυθούν περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ακόμη 11 εστιατορίων προσφέροντας 400 νέες θέσεις εργασίας.

«Οι συνεχείς επενδύσεις μας σε δίκτυο και νέες θέσεις εργασίας είναι απόδειξη της δέσμευσής μας και της εμπιστοσύνης μας στις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς» ανέφερε σχετικά.

Από το 2011, οπότε η Premier Capital ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald's στην Ελλάδα, έχει επενδύσει περισσότερα από 19 εκατ. ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων, την ανακαίνιση υφιστάμενων και σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία σε ολόκληρο το δίκτυο.

Πρόσφατα άνοιξε ένα νέο εστιατόριο στο Μαρούσι, επί της λεωφόρου Κηφισίας 51. Πρόκειται για το 25ο εστιατόριο McDonald's που λειτουργεί η Premier Capital Hellas στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η επένδυση για το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 1,72 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό απασχολούνται 50 εργαζόμενοι.

Το νέο McDonald's στην Κηφισίας ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο υπηρεσιών «Experience of the Future», με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες. Το εστιατόριο διαθέτει Drive Thru για 24ωρη εξυπηρέτηση και χώρο στάθμευσης, ενώ παράλληλα λειτουργεί η νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service), καθώς και τρία διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks).

Τα kiosks είναι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες), τα οποία χειρίζεται προσωπικά ο πελάτης και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην παραγγελία του.

Σύμφωνα με τη Simona Mancinelli, διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Capital Hellas που διαχειρίζεται τα εστιατόρια McDonald's στην Ελλάδα, «είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίξαμε το 25ο εστιατόριό μας και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο της McDonald's στην Ελλάδα. Έχουμε την ευκαιρία να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερους πελάτες και να τους προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία και αξία. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών στα McDonald's».