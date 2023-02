Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βράβευσε τις αεροπορικές εταιρείες που πέτυχαν την ταχύτερη ανάκαμψη το 2022

Εστιάζοντας στις προκλήσεις που επιφυλάσσει η επόμενη μέρα στο χώρο των αερομεταφορών και στις αλλεπάλληλες εξελίξεις που διαδραματίζονται στο διεθνές αεροδρομιακό περιβάλλον αλλά και στο σύμπαν της τεχνολογίας, το Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιρειών πραγματοποιήθηκε και φέτος, παρουσία 200 και πλέον παρευρισκόμενων.

Με τον ευρηματικό και συμβολικό τίτλο “Sounding the Future”, το 2.2 Συνέδριο (το δεύτερο της μεταπανδημικής εποχής και 22ο από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου) έφερε κοντά τον ΔΑΑ, τα μέλη της αεροδρομιακής κοινότητας της Αθήνας, διακεκριμένους ομιλητές από το χώρο των αερομεταφορών και, πέρα από αυτόν, του αειφόρου τουρισμού, της υψηλής τεχνολογίας, της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης και της μελλοντολογίας, σε μια συνάντηση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι εκπρόσωποι του ΔΑΑ «συνέθεσαν» μαζί τον «Ήχο του Μέλλοντος», με μια πυκνή θεματολογία, η οποία αντανακλά τη διττή έννοια του αγγλικού τίτλου “The Sounding of the Future” που παραπέμπει στους «ήχους», την εξερεύνηση, την ενορχήστρωση και τη «σύνθεση του μέλλοντος», αλλά και -κάνοντας ένα γλωσσικό παιχνίδι με τον όρο market sounding- τη διαρκή ιχνηλάτηση και διερεύνηση της αγοράς.

Επισκόπηση της αεροπορικής αγοράς της Αθήνας το 2022

«Τι έρχεται; Οι τάσεις, οι κίνδυνοι, οι ευκαιρίες στο χώρο των αερομεταφορών» - Συζήτηση με τον Περιφερειακό Αντιπρόεδρο της ΙΑΤΑ, Rafael Schvartzman (live-streaming) καθώς και με τον CEO της Air Serbia, Jiri Marek και τον Robert Chad, IATA, Area Manager France, Belgium, The Netherlands & Southern Europe, EUR-Field Offices

«Μια…αεροδρομιακή συζήτηση – The Airport Talk» - Συζήτηση με την Angela Gittens, πρώην Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI World)

«Ταξιδεύοντας στην εποχή του χάους – Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι αερομεταφορές», από τον Arthur Snell, Former British High Commissioner to Trinidad and Tobago & Former Assistant Director for Counter – Terrorism at Foreign and Commonwealth Office

“Sounding the Future”, από τον Futurist & Humanist, Gerd Leonhard, συγγραφέα του βιβλίου “Technology vs Humanity” & CEO “The Futures Agency”

«Πρόσβαση» στις βιώσιμες αερομεταφορές και στον αειφόρο τουρισμό - Συζήτηση με τον Luigi Cabrini, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Global Sustainable Tourism Council, την Αλεξία Παναγιωτοπούλου, Επικεφαλής Στρατηγικής της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) και τη Μαρία Καπράλου, ΔΑΑ, Προϊσταμένη Υπηρεσιών Παροχής Συνδρομής για Άτομα με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Θοδωρής Γεωργακόπουλος

The “Sound” of the Future, από τον Δημήτριο Βασιλάκη, President of Jazz Democracy NPO, Artistic Director & Founder of RIJF – Πώς η μουσική jazz μπορεί να μας διδάξει τον διάλογο με πιο ισότιμο, ανθρώπινο, δημοκρατικό και δημιουργικό τρόπο

«Προβλέποντας το Μέλλον; Τεχνητή Νοημοσύνη & Θεωρία Παιγνίων» - Από τον Δρα Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, Καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του ΜΙΤ

Μια ιδιαίτερη συμβολική στιγμή του φετινού Συνεδρίου ήταν η μουσική γέφυρα σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν και με το μέλλον, όπως την παρουσίασε ο συνθέτης Τηλέμαχος Μούσας και η μπάντα του, με το ηλεκτρονικό «θέρεμιν» (αιθερόφωνο) που εφευρέθηκε το 1920 και είναι το μόνο “contactless” μουσικό όργανο που παράγει μουσική χωρίς φυσική επαφή με τον καλλιτέχνη.

Το Συνέδριο έκλεισε με το μήνυμα του CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννη Παράσχη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θετικό αποτέλεσμα της περυσινής χρονιάς, στην εξαιρετική συνεργασία και την προσπάθεια που κατέβαλε το σύνολο της κοινότητας του αεροδρομίου αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις του 2022, αλλά και ενόψει εκείνων που έχει μπροστά του ο κλάδος, υπό το πρίσμα των διεθνών προκλήσεων, της μεταβλητότητας της γεωπολιτικής κατάστασης, της καταιγιστικής εξέλιξης της τεχνολογίας και του μείζονος ζητήματος του περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στο πολυδιάστατο και εξαιρετικά κρίσιμο στοίχημα και στην ουσία της βιωσιμότητας.

Οι βραβεύσεις του ΔΑΑ στις αεροπορικές εταιρείες με την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία το 2022

Παράλληλα, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επιβράβευσε για άλλη μια χρονιά τις αεροπορικές εταιρείες που κατέγραψαν την πιο επιτυχημένη πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας σημαντικούς ρυθμούς επαναφοράς και αυξημένα ποσοστά επιβατικής κίνησης στα τακτικά δρομολόγιά τους από και προς την Αθήνα.

Τα φετινά βραβεία αναλυτικά:

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά εσωτερικού

H SKY express τιμήθηκε για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά εσωτερικού το 2022. Τιμητική διάκριση έλαβε η AEGEAN.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης

Η Volotea βραβεύτηκε για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Τιμητική διάκριση έλαβε η Wizz Air.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης κατέκτησε η Tarom. Τιμητική διάκριση έλαβε η Wizz Air.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Μέσης Ανατολής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Μέσης Ανατολής κατέκτησε η Gulf Air. Τιμητική διάκριση έλαβε η El Al.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Αφρικής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Αφρικής κατέκτησε η EGYPTAIR. Τιμητική διάκριση έλαβε η AEGEAN.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Ασίας

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Ασίας κατέκτησε η Scoot. Τιμητική διάκριση έλαβε η Air China.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Αμερικής

Το βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη στην αγορά της Αμερικής κατέκτησε η Emirates.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη σε εποχικό δρομολόγιο στην αγορά της Αμερικής

Το βραβείο κατέκτησε η Delta Air Lines. Τιμητική διάκριση έλαβε η Air Canada.

Βραβείο για την ταχύτερη ανάκαμψη σε εποχικό δρομολόγιο στην αγορά της Ευρώπης

Το βραβείο κατέκτησε η Brussels Airlines. Τιμητική διάκριση έλαβε η Air Baltic.

Βραβείο για τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2022

Η SKY express τιμήθηκε ως η εταιρεία με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (σε ποσοστιαία βάση) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2022.

Βραβείο για την υψηλότερη επιβατική κίνηση το 2022

Η AEGEAN τιμήθηκε ως η εταιρεία με την υψηλότερη επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το 2022.

1o Βραβείο «You’re An AΘenian, too!» απονεμήθηκε στην Angela Gittens, πρώην Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI World), για την πολύτιμη και πολυετή συμβολή της στην προώθηση και στην προβολή της Αθήνας σε ιδιαίτερα δύσκολες εποχές,

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, δήλωσε για το φετινό Συνέδριο:

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση διοργανώσαμε το φετινό Συνέδριό μας, το οποίο στην ουσία αποτέλεσε την πρώτη πλήρη διοργάνωση μετά από 3 χρόνια. Συναντήσαμε τους αεροπορικούς συνεργάτες μας στον εξαιρετικό χώρο του Ωδείου Αθηνών, για να διερευνήσουμε τάσεις, κινδύνους και ευκαιρίες και να μοιραστούμε τη γνώση και τη σοφία διακεκριμένων ομιλητών.

Η αμφίδρομη και αποδοτική σχέση μας με τους αεροπορικούς συνεργάτες μας, και η κοινή μας πορεία, χαρακτηρίζονται από την ενέργεια και το πνεύμα της εξαιρετικής συνεργασίας και της προσαρμοστικότητας στον τομέα των αερομεταφορών και του τουρισμού. Είμαστε μαζί για να συνθέσουμε και να ενορχηστρώσουμε την επόμενη μέρα και, εκφράζοντας για ακόμη μια χρονιά τις ευχαριστίες μας στις αεροπορικές εταιρείες, παραμένουμε πιστοί στις αρχές της ουσιαστικής συνεργασίας και υποστήριξης που έχουμε οικοδομήσει.»