Συνάντηση Ίλον Μασκ με τον κινέζο υπουργό Εξωτερικών

Ο ιδιοκτήτης της Tesla Ίλιον Μασκ είχε σήμερα στο Πεκίνο συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Τσι Γκανγκ, ανακοίνωσε η κινεζική διπλωματία.

Η Κίνα δεσμεύεται «για την δημιουργία περισσότερο προσανατολισμένου προς την αγορά, βασισμένου στο κράτος δικαίου και διεθνοποιημένου» για τις ξένες επιχειρήσεις «οικονομικού περιβάλλοντος» , δήλωσε ο Τσιν στον επιχειρηματία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Ίλον Μασκ πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στην Κίνα από την έναρξη της πανδημίας της Covid-19.

Η εταιρεία του, η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα κατασκευάσει νέο εργοστάσιο μπαταριών στην Σανγκάη.

Η μονάδα θα είναι το δεύτερο εργοστάσιο της Tesla στο χρηματοπιστωτικό κέντρο της ανατολικής Κίνας, έπειτα από το επιβλητικό mega-εργοστάσιο, που άρχισε να λειτουργεί το 2019.

Οι σχέσεις ανάμεσα στον δισεκατομμυριούχο και το Πεκίνο έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε τον Νοέμβριο ότι οι σχέσεις που διατηρεί ο ιδιοκτήτης της Tesla με ξένες χώρες πρέπει να εξετασθούν.

Σύμφωνα με την κινεζική διπλωματία, ο Ίλον Μασκ δήλωσε στον Τσι Γκανγκ κατά την διάρκεια της συνάντησής τους ότι η Tesla θέλει να αυξήσει τις δραστηριότητές της στην Κίνα.

