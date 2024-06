Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κατά το σχέδιο που παρουσιάστηκε προχθές από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Συμφωνία για τους ομήρους τώρα», απαιτούσε διαδηλώτρια που είχε μεταμφιεστεί σε άγαλμα της Ελευθερίας, ανάμεσα σε θάλασσα σημαιών του Ισραήλ.

