Καθώς ο μικρός Πέτρος περιπλανιόταν στους διαδρόμους του καταστήματος Lidl μαζί με την νονά του, άρχισε να της εξιστορεί με ενθουσιασμό την απίστευτη εμπειρία του από το ταξίδι στη Γερμανία.

«Νονά, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τέλεια περάσαμε! Η αποστολή μας λεγόταν Lidl Kids Team Ελλάδος και ζήσαμε από κοντά την εμπειρία του UEFA EURO 2024™ στο Βερολίνο. Ήμασταν 11 παιδιά, ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών, και συνοδεύσαμε του παίκτεςτης ποδοσφαιρικής ομάδας της Ολλανδίας στο γήπεδο. Φορούσαμε τις εμφανίσεις με τα διακριτικά του Lidl Kids Team και μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, καθίσαμε με τις οικογένειές μας και απολαύσαμε τον αγώνα Ολλανδίας – Τουρκίας στις 6 Ιουλίου. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν μαγική!»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εκείνη τη στιγμή, τους άκουσε ο υπεύθυνος του καταστήματος Lidl και πλησίασε με χαμόγελο. «Χαίρομαι που ακούω ότι πέρασες τόσο όμορφα. Η Lidl δεσμεύεται συνεχώς να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες στους πελάτες της. Η συνεργασία της με το UEFA EURO 2024™, που προσέφερε σε παιδιά από όλη την Ευρώπη την ευκαιρία να αναλάβουν τον ρόλο του συνοδού ποδοσφαιριστών (Player Escort), είναι μια από τις πολλές ενέργειες που θεσπίζει για να φέρει χαρά και αξέχαστες στιγμές στα παιδιά και τις οικογένειες τους. Ήταν τιμή μας να είμαστε Official Partner αυτού του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά και ήδη προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μεγάλες ενέργειες.Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και του ενδιαφέροντος της Lidl Ελλάς και τους υποδεχόμαστε με το μήνυμα «We’reonyourteam”. Οι πελάτες μας μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, της ιστοσελίδας μας και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μας.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η νονά του, γεμάτη περιέργεια, τον ρώτησε πώς κατάφερε να συμμετάσχει σε αυτή την εμπειρία. Εκείνος συνέχισε: «Πήραμε μέρος στο διαγωνισμό UEFA EURO 2024™: Lidl Kids Team, που έγινε από τις 7 Μαρτίου έως την 1η Μαΐου 2024 μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, όπου έλεγε ότι ηLidl προσφέρει πάντα ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς και με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα και τις ανάγκες όλων μας. Είχαν οργανώσει τα πάντα τόσο όμορφα! Μείναμε δύο νύχτες στο Βερολίνο, είχαμε πλούσιες παροχές, δώρα καλωσορίσματος, εισιτήρια για τους αγώνες, μεταφορές, γεύματα και ξεναγήσεις στην πόλη. Επιπλέον, διοργάνωσαν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση για τον ελεύθερο μας χρόνο.»

Ο μικρός Πέτρος, με τα μάτια του να λάμπουν από χαρά, γύρισε προς τον υπεύθυνο του καταστήματος. «Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία. Ήταν ένα ταξίδι που θα θυμάμαι για πάντα!»

Η νονά του τον αγκάλιασε και συμφώνησε λέγοντας: «Πραγματικά, θα του μείνει μια αξέχαστη εμπειρία. Μπράβο στη Lidl που φροντίζει να προσφέρει τόσο όμορφες στιγμές στα παιδιά μας»