Σε επί τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του Switch για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2025 προχωρά η Nintendo, καθώς η ζήτηση για την κονσόλα μειώνεται.

Ο ιαπωνικός γίγαντας gaming δήλωσε ότι αναμένει τώρα να πουλήσει 12,5 εκατομμύρια μονάδες του Switch κατά τη διάρκεια της περιόδου. Αυτό είναι χαμηλότερο από μια προηγούμενη πρόβλεψη για 13,5 εκατομμύρια μονάδες.

Η Nintendo αντιμετωπίζει την εξασθένιση της ζήτησης για την ναυαρχίδα της κονσόλας Switch, η οποία είναι πλέον άνω των επτά ετών.

Οι προσδοκίες των επενδυτών

Οι επενδυτές περιμένουν νέα σχετικά με έναν διάδοχο του Switch, το οποίο ελπίζουν ότι θα αναζωογονήσει την επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών της Nintendo.

Στο παρελθόν, η εταιρεία είπε ότι ο διάδοχος του Switch θα ανακοινωθεί στο τρέχον οικονομικό έτος, το οποίο λήγει τον Μάρτιο του 2025.

Η Nintendo μείωσε επίσης τις προβλέψεις του οικονομικού έτους για τις πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη. Η εταιρεία είπε ότι αναμένει τώρα πωλήσεις 1,28 τρισεκατομμυρίων γιεν έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 1,35 τρισεκατομμυρίων γιεν.

Οι προοπτικές λειτουργικών κερδών για την περίοδο μειώθηκαν από 400 δισεκατομμύρια γιεν σε 360 δισεκατομμύρια γιεν.

Παρά την πρόσφατη πτώση των πωλήσεων, η Nintendo έχει παρατείνει την ελκυστικότητα της κονσόλας για μεγάλο χρονικό διάστημα από την κυκλοφορία της το 2017, βασιζόμενη στους αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της.

Το τελευταίο οικονομικό έτος της, η εταιρεία κατάφερε να αναζωογονήσει τις πωλήσεις του Switch χάρη στην επιτυχία της ταινίας «Super Mario Bros.» και την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του παιχνιδιού «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom», που υπογράμμισε την ελκυστικότητα των εμβληματικών χαρακτήρων του.

Αλλά αυτό το αποτέλεσμα εξασθενεί.

Την Τρίτη, η Nintendo σημείωσε την ώθηση που έλαβε η εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο του περασμένου οικονομικού έτους, αλλά είπε ότι «δεν υπήρχαν τέτοιοι ειδικοί παράγοντες στο πρώτο εξάμηνο αυτού του οικονομικού έτους, και με το Nintendo Switch τώρα να διανύει τον όγδοο χρόνο από την κυκλοφορία του , οι πωλήσεις μονάδων υλικού και λογισμικού μειώθηκαν σημαντικά από έτος σε έτος.»

Οι πωλήσεις του Switch ανήλθαν συνολικά σε 4,72 μονάδες το εξάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι 6,84 εκατομμυρίων μονάδων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα της Nintendo το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν σε 276,7 δισεκατομμύρια γιεν καταγράφοντας πτώση 17% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν λίγο περισσότερο από 69% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν σε 27,7 δισ. γιεν.