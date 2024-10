«Πάγωμα» των τιμολογίων ρεύματος το Νοέμβριο για πέμπτο συνεχόμενο μήνα ανακοίνωσε η Protergia.

Οι τιμές παραμένουν στο επίπεδο του Ιουλίου, που είναι 15,99 σεντς ανά κιλοβατώρα για το “πράσινο” τιμολόγιο, ενώ για τα κίτρινα (κυμαινόμενα) είναι 13,67 σεντς το Protergia Home Value Simple, 9,09 σεντς το Protergia Home Value Easy και 13,4 σεντς το Protergia Home Value Fair.

«Αδιαπραγμάτευτη στρατηγική προτεραιότητα της Protergia είναι να παρέχει σιγουριά και ασφάλεια σε όλους τους πελάτες της, νέους και υφιστάμενους, με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες και φυσικά την αξιοπιστία της METLEN Energy & Metals, στηρίζοντας την ενεργειακή αγορά στο σύνολο της», αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση .