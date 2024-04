Καλά κρατεί η ακρίβεια στην Ελλάδα παρά τα πολυδιαφημισμένα μέτρα της κυβέρνησης, αφού ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το μήνα Μάρτιο ενισχύθηκε, σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη υποχώρησε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, στη χώρα μας έκλεισε στο 3,4%, ενώ τον Φεβρουάριο ήταν στο 3,1%.

Αντίθετα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός υποχώρησε από το 2,6% στο 2,4% φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά στην έναρξη της μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Πληροφοριακά στο 2,3% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη Γερμανία, 1,3% στην Ιταλία, κάτω από το 3% στη Γαλλία και στο 3,2% στην Ισπανία.

Τις πρώτες θέσεις έχουν οι υπηρεσίες και ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από πολλούς μήνες σε επίπεδο Ευρωζώνης ο πληθωρισμός στα τρόφιμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα συγκριτικά με τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, έναντι 1,6% τον Φεβρουάριο) και η ενέργεια (-1,8%, έναντι -3,7% τον Φεβρουάριο) ακουλουθούν.

