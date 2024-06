Η σταδιακή εξέλιξη του Πειραιά και της Αθήνας σε διεθνές κέντρο διαχείρισης πλοίων, αναδεικνύεται από πληθώρα διεθνών εκθέσεων, όπως το The Leading Maritime Cities of the World in 2024 των DNV και Menon Economics. Στη συγκεκριμένη πρόσφατη έκθεση, η Αθήνα, αν και δεν συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων ναυτιλιακών κέντρων, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στον πυλώνα «Ναυτιλιακές Δραστηριότητες», δείγμα της αδιάκοπης μετεξέλιξής της ως κέντρου διαχείρισης πλοίων.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες και διαχειριστές, αντιλαμβανόμενοι τη νέα τάξη πράγματων στη Μεσόγειο (και όχι μόνο), αυξάνουν δυναμικά το αποτύπωμά τους και στην αγορά των containerships. Βάσει δεδομένων Απριλίου που παραχωρήθηκαν στα Ναυτικά Χρονικά από τo Greek Shipping Publications, οι εταιρείες που βρίσκονται σε Πειραιά και Αθήνα διαχειρίζονται αθροιστικά 494 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρητικότητας 28,2 εκατ. dwt και μέσης ηλικίας 15,35 ετών.

Ο στόλος containerships βρίσκεται υπό τη διαχείριση 40 εταιρειών με de facto έδρα στην Ελλάδα. Από τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Λεκανοπέδιο Αττικής, μόλις οι οκτώ διαχειρίζονται αποκλειστικά τέτοια πλοία, καθώς η πλειοψηφία επιλέγει να διαχειρίζεται τουλάχιστον δύο τύπους πλοίων, με δημοφιλέστερη επιλογή, εκτός των containerships, να αποτελούν τα bulk carriers.

Η κορυφαία δεκάδα του Λεκανοπεδίου Αττικής Παρότι υπάρχουν 40 εταιρείες διαχείρισης containerships, η πλειοψηφία των πλοίων βρίσκεται υπό τη διαχείριση δέκα εταιρειών. Οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες διαχειρίζονται αθροιστικά 440 πλοία, δηλαδή περίπου το 89% του στόλου.

Η κορυφαία δεκάδα έχει λοιπόν ως εξής:

Tecnomar

Danaos

Costamare

Contships

Navios

Conbulk

Capital

V ships

Eurobulk

Cosmoship

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η εταιρεία του Νικόλα Πατέρα «Contships» η οποία διαχειρίζεται 47 πλοία μεταφοράς containers. Αν και εμφανίζεται σε αυτήν την θέση λόγω αριθμού πλοίων εν τούτοις όπως θα δούμε παρακάτω είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης αποκλειστικά Feeder containerships

Ας προσεγγίσουμε μία – μία αυτές τις πρώτες δέκα εταιρείες.

Technomar Shipping H Technomar έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του στόλου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Global Ship Lease. Η Technomar, συμφερόντων του κ. Γιώργου Γιουρούκου, έχει υπό τη διαχείρισή της τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ των εταιρειών που βρίσκονται σε Πειραιά και Αθήνα. Συγκεκριμένα, 84 πλοία διαφόρων χωρητικοτήτων, τα οποία κατά κύριο λόγο έχουν ναυπηγηθεί στη Νότια Κορέα. Επιπλέον, δεν πρόκειται για μια εταιρεία αποκλειστικής διαχείρισης containerships, καθώς διαθέτει και πάνω από 10 bulk carriers μεσαίου μεγέθους στον στόλο της.

Danaos Corporation H εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Danaos, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον δρα Ιωάννη Κούστα, διαθέτει έναν εκτενή στόλο 69 containerships, μεταφορικής ικανότητας από 2.200 TEUs έως και 13.100 TEUs. Ούτε η Danaos επικεντρώνεται αποκλειστικά στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς διαθέτει επτά Capesize bulk carriers και orderbook επιπλέον τριών.

H Costamare διαθέτει από πλευράς της στόλο 68 containerships, των οποίων η μεταφορική ικανότητα είναι μεταξύ των 1.078 TEUs και των 14.424 TEUs. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία, της οποίας CEO και Chairman είναι ο κ. Κωστής Κωνσταντακόπουλος, δραστηριοποιείται στην αγορά μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων, με στόλο 39 bulk carriers διαφόρων μεγεθών.

Contships Management Η Contships, με Chairman τον κ. Νικόλαο Δ. Πατέρα, αποτελεί την πρώτη και συνεπώς μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης αποκλειστικά feeder containerships. Πρόκειται για τη μοναδική ιδιωτική-οικογενειακή εταιρεία της πεντάδας, με 47 πλοία. Πρόκειται για εταιρεία με στρατηγική εστίαση στα containerships μικρότερης μεταφορικής ικανότητας, και συγκεκριμένα στα feeders 900 TEUs έως 1.500 TEUs.

Navios Maritime Partners L.P. Μετά από πληθώρα στρατηγικών κινήσεων ενοποίησης στόλου, η διαχείριση containerships του Ομίλου Φράγκου της Αγγελικής Φράγκου πραγματοποιείται από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Navios Maritime Partners L.P. Ο αθροιστικός στόλος της εταιρείας αριθμεί 176 πλοία, εκ των οποίων τα 38 είναι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Πέραν αυτών, το orderbook της εταιρείας αριθμεί επιπλέον εννέα containerships.

Conbulk Shipmanagement Corporation Επόμενη εταιρεία της κατάταξης είναι η Conbulk, η οποία διαχειρίζεται 36 containerships. Όπως ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών της κατάταξης, η Conbulk διαχειρίζεται έναν στόλο πολλαπλών τύπων πλοίων. Ωστόσο, πρόκειται για μία από τις εταιρείες που εστιάζονται περισσότερο στη διαχείριση containerships, δεδομένου ότι 36 από τα 38 πλοία του στόλου της είναι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

V.Ships H V.Ships αποτελεί μια third-party management εταιρεία, με χαρτοφυλάκιο πολλαπλών τύπων πλοίων. Όσον αφορά τα containerships, διαχειρίζεται στόλο 30 πλοίων.

Capital-Executive Ship Management Corp. Στο ξηρό φορτίο βρίσκεται η εστίαση της CapitalExecutive Ship Management Corp., η οποία διαχειρίζεται στόλο 34 πλοίων. Από αυτά, τα 27 είναι μεταφοράς containers διαφόρων μεγεθών και τα επτά μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Πρόκειται για ακόμα ένα παράδειγμα που καταδεικνύει ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται πρωτίστως containerships επιλέγουν για τη διαφοροποίηση του στόλου τους τα bulk carriers.

Eurobulk Επιπλέον ένα τέτοιο παράδειγμα συνιστά η Eurobulk, η οποία διαχειρίζεται 30 πλοία, 21 containerships και εννέα bulk carriers. Πέραν αυτών, διαθέτει orderbook έξι containerships τύπου feeder.

Cosmoship Management Τη δεκάδα ολοκληρώνει η εταιρεία Cosmoship Management, η οποία διαχειρίζεται 14 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων μεγεθών. Αισιοδοξία για το μέλλον Η ναυτιλία γραμμών, η οποία καταγράφει υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης σε διεθνή κλίμακα, διαθέτει χαρακτηριστικά έντονα διακριτά από τη χύδην ναυτιλία, του θεμελίου της ελληνικής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια ναυτιλία. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των containerships και επεκτείνονται, ισχυροποιώντας την παρουσία της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και στη συγκεκριμένη αγορά. Η ανάπτυξη που έχει καταγραφεί τα τελευταία έτη είναι χαρακτηριστική και δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον