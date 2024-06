Εντείνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης του μεγάλου έργου του Ελληνικού με περισσότερους από 30 γερανούς να δουλεύουν καθημερινά στο εργοτάξιο, και ο μεγαλύτερος ουρανοξύστης της Μεσογείου φαίνονται από την Ποσειδώνος, τη Βουλιαγμένης και τους παράπλευρους δρόμους.

Τα πρώτα στάδια κατασκευής των κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο προχωρούν και φαίνονται, ενώ μετά την ολοκλήρωση του τεράστιου έργου απορρύπανσης του εδάφους, μπήκαν τα θεμέλια για το The Ellinikon Sports Park, το υπερσύγχρονο Αθλητικό Κέντρο, που θα είναι ένα ακόμα κόσμημα της νέας πόλης του Ελληνικού.

Συγχρόνως, υπογράφηκε συμφωνία με τη Brook Lane για την ανάπτυξη του Mixed Use Tower στην περιοχή της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ενώ μια ακόμα σημαντική συμφωνία είναι αυτή που υπογράφηκε με τα εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, που θα αναπτύξουν και θα λειτουργήσουν εντός του Ελληνικού, το CGS at the Ellinikon. Ένα πρότυπο σχολείο, που θα προσφέρει Εθνικό και Διεθνές Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Το Ελληνικό – Έργα Υποδομής

Οικιστικές Αναπτύξεις

Οι πρώτοι όροφοι του Riviera Tower έχουν ολοκληρωθεί. Πρόκειται για τον ψηλότερο παραθαλάσσιο, οικιστικό ουρανοξύστη στη Μεσόγειο και διακρίνεται για τον πράσινο, φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό του, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα.

Μέχρι σήμερα, 167 διαμερίσματα είτε έχουν πουληθεί είτε έχουν λάβει προκαταβολές για την απόκτησή τους.

Από τη λεωφόρο Ποσειδώνος είναι ορατοί και οι γερανοί που εργάζονται στο The Cove Residences, όπου οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τόσο το Riviera Tower όσο και το Cove Residences θα ολοκληρωθούν το 2026.

Όσον αφορά τις The Cove Villas, έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες κατεδαφίσεις, έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες για 12 οικόπεδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για 7 επιπλέον οικόπεδα.

Υπόγεια Διάβαση Ποσειδώνος

Η Υπόγεια Διάβαση Ποσειδώνος είναι ένα από τα μεγάλα έργα υποδομής στην ανάπτυξη του Ελληνικού. Οι εργασίες κατασκευής μιας από τις πιο σύγχρονες σήραγγες της Ευρώπης προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, με το 80% των εργασιών εκσκαφής και το 60% των εργασιών σκυροδέτησης να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Δείτε το βίντεο με την εξέλιξη των εργασιών

Προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Η πόλη του Ελληνικού και οι γειτονικοί δήμοι θωρακίζονται ήδη από τις ορατές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής χάρη στις συνεχιζόμενες εργασίες οριοθέτησης των ρεμάτων που είχαν παγιδευτεί για δεκαετίες κάτω από το πρώην αεροδρόμιο:

Ρεύμα Τραχώνων

Έχει ολοκληρωθεί το 95% των εργασιών εκσκαφής και το 65% των εργασιών σκυροδέτησης.

Ρεύμα αεροδρομίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες για τη χάραξη του Ρεύματος του Αεροδρομίου, παλαιότερα γνωστό ως Ρεύμα Ευριάλη. Οι εργασίες στο ρεύμα Trachones, εντός του χώρου του αεροδρομίου, θα ολοκληρωθούν το 2024 και οι εργασίες στο ρεύμα του αεροδρομίου θα ολοκληρωθούν το 2025.

Δείτε το βίντεο με την εξέλιξη των εργασιών

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Γήπεδα ποδοσφαίρου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι ρίψεων και θαλάσσιων σπορ, γήπεδα μπάσκετ και τένις αποτελούν μέρος του υπερσύγχρονου Αθλητικού Κέντρου Ελληνικού. Το κέντρο στοχεύει να γίνει διεθνές σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, εξυπηρετώντας αθλητές, συλλόγους, σωματεία και ομοσπονδίες.

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί τα θεμέλια των ξενώνων για αθλητές και το νέο κτίριο διοίκησης των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων. Οι εργασίες θεμελίωσης για τις κερκίδες του στίβου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και οι χωματουργικές εργασίες για ολόκληρο το αθλητικό κέντρο.

Η αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο κοινό είναι το 2025. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα επιτρέψουν στους αθλητές να προπονούνται σε περιβάλλοντα που πληρούν τα διεθνή πρότυπα και θα παρέχουν στους πολίτες και τους επισκέπτες του Ελληνικού πρόσβαση σε ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο.

Προς ολοκλήρωση και το Ellinikon Mall

Οι εργασίες στο The Ellinikon Mall ξεκίνησαν το 2023. Οι ανασκαφές σε βάθος 8 μέτρων έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε έκταση 122.000 τ.μ. οικόπεδο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα θεμελίωσης που έχουν ολοκληρωθεί από άποψη έκτασης.

Με προηγμένες τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, το Ellinikon Mall θα προσφέρει μια μοναδική ψυχαγωγική και κοινωνική εμπειρία αγορών σε επισκέπτες όλων των ηλικιών από όλη την Αττική.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το 2027, με το 70% της GLA να έχει ήδη υπογραφεί για εμπορική μίσθωση από το 2023.