Κλυδωνισμούς προκαλεί στο Χ.Α. αλλά και στις υπόλοιπες χρηματιστηριακές και ομολογιακές αγορές αλλά και τις αγορές ομολόγων του πλανήτη η κλιμάκωση του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας,, στον απόηχο της χρήσης πυραύλων ATACMS από το Κίεβο εναντίον ρωσικών στόχων στο Μπριάνσκ και την υπογραφή διατάγματος για χρήση πυρηνικών όπλων από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 15:00, ο Γενικός Δείκτης στο Χ.Α. κατέγραφε πτώση 1,55% στις 1.370,83 μονάδες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν απώλειες σε ποσοστό άνω του 1%, την ίδια ώρα που αγορές ομολόγων σημειώνουν άνοδο, μετά τις πληροφορίες ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν το πρώτο τους πλήγμα εντός της ρωσικής επικράτειας με πύραυλο ATACMS.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,5%. Η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων υποχώρησε κατά επτά μονάδες βάσης στο 4,34%.

Οι ευρωπαϊκές αγορές βρίσκονται, επίσης, στο «κόκκινο». Συγκεκριμένα, στις 14:20 ώρα Ελλάδος ο γερμανικός δείκτης DAX κατέγραφε απώλειες 1,25% στις 18.948,71 μονάδες, ενώ με πτώση 0,53% κινούνταν και ο βρετανικός FTSE διαμορφούμενος στις 8.066,09 μονάδες. Αρνητικό πρόσημο και για τον γαλλικό δείκτη CAC, στο -1,32% και τις 7.181,89 μονάδες. Πτώση εξάλλου κατέγραφαν και ο ιταλικός FTSE MIB στο -2,16% και τις 33.027,63 μονάδες, όπως και ο πανευρωπαϊκός δείκτης EURO STOXX600, ο οποίος διαμορφωνόταν στις 497,82 μονάδες.

Και συνεχίζει το Bloomberg: «Οι αγορές αναστατώθηκαν αρχικά από την είδηση ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προωθεί ένα πυρηνικό δόγμα που επιτρέπει στη Ρωσία να επεκτείνει τη χρήση πυρηνικών όπλων -μια ανακοίνωση που έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ έδωσαν στην Ουκρανία περιορισμένη άδεια για πυραυλικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στο ρωσικό έδαφος. Μια έκθεση από το RBC-Ukraine ανέφερε ότι το πρώτο τέτοιο χτύπημα έχει ήδη πραγματοποιηθεί».

«Η αντίδραση των αγορών είναι λογική, θα μπορούσε κανείς να αισθανθεί ήδη τη Δευτέρα (18/11) ότι η ένταση αυξανόταν», δήλωσε ο Andrea Tueni, επικεφαλής των πωλήσεων συναλλαγών στη Saxo Banque France. «Προς το παρόν η αντίδραση της αγοράς είναι συγκρατημένη, κάποιοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής», πρόσθεσε.

Τα παραδοσιακά καταφύγια, όπως το ιαπωνικό γεν, το ελβετικό φράγκο και ο χρυσός, ενισχύθηκαν. Τα κρατικά ομόλογα της Ουκρανίας σε δολάρια σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των ομολόγων των αναδυόμενων αγορών, με ένα ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2029 να χάνει 1,6 σεντς ανά δολάριο.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, οι επενδυτές συζητούν ακόμη για το πώς η επιλογή του Τραμπ για τη θέση του υπουργού Οικονομικών θα μπορούσε να διαμορφώσει την πολιτική.

Η ομάδα μετάβασης εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδυάσει τον Kevin Warsh, πρώην αξιωματούχο της Federal Reserve, στο ρόλο του υπουργού Οικονομικών, με τον διαχειριστή hedge fund Scott Bessent ως διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Μια πιο μετρημένη και έμπειρη ομάδα σε οικονομικές ηγετικές θέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση θα είναι θετική για την εμπιστοσύνη των επενδυτών», δήλωσε ο Rajeev De Mello, διαχειριστής χαρτοφυλακίου παγκόσμιων μακροοικονομικών δραστηριοτήτων στην Gama Asset Management.

Την ίδια στιγμή, το Bitcoin βρίσκεται και πάλι κοντά σε υψηλό όλων των εποχών, σκαρφαλώνοντας πάνω από τα 91.000 δολάρια. Το Βitcoin υποστηρίζεται από μια σειρά εξελίξεων που αναδεικνύουν τον βαθύτερο εναγκαλισμό του κλάδου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από τον Τραμπ.

Η Trump Media & Technology Group Corp. βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Bakkt Holdings Inc. Και η Nasdaq Inc. σχεδιάζει να εισαγάγει δικαιώματα προαίρεσης για το iShares Bitcoin Trust αξίας 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήδη από την Τρίτη.

Το Κίεβο επιτέθηκε για πρώτη φορά εντός της Ρωσίας με πύραυλο ATACMS – Με χρήση πυρηνικών απειλεί ο Πούτιν

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν επίθεση κατά παραμεθόριας περιοχής εντός εδάφους της Ρωσίας, για πρώτη φορά με αμερικανικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς, ATACMS, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το ουκρανικό μέσο RBC Ukraine, το οποίο επικαλείται ως πηγή αξιωματούχο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και αναμεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με το RBC Ukraine, το χτύπημα έπληξε μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Καρατσέφ στην περιοχή Μπριάνσκ, που απέχει περί τα 130 χλμ. από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα.

H επίθεση είχε στόχο κέντρο logistics του ρωσικού στρατού «και το χτύπημα ήταν απόλυτα επιτυχές».

💥 ATACMS strike in Russia? Ukraine struck the artillery & missile arsenal in Karachev, Bryansk region. Russians say it was a missile, not drones. This specific site was hit last month as well. Coordinates: 53.1440873, 34.9512602 pic.twitter.com/JdePPwbkg9

Να σημειωθεί ότι το χτύπημα έγινε ώρες πριν ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπογράψει διάταγμα που επιτρέπει τη χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση που η Ουκρανία χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους.

«Πράγματι, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ATACMS για να πλήξει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε ένα στόχο στην περιοχή Μπριάνσκ, ο οποίος χτυπήθηκε με επιτυχία», σημείωσε η ίδια πηγή.

The 67th GRAU Arsenal in Karachev, Bryansk region, was struck. Large secondary explosions can be seen and heard.

This site was on October 9 already target of Ukrainian UAVs which caused the destruction of at least two major warehouses. pic.twitter.com/e1v6Df4hIN

— (((Tendar))) (@Tendar) November 19, 2024