Η υπέροχη γραφή της Έλενας Ακρίτα

Ούτε ένας ούτε δύο αλλά πολλοί είναι οι Μητσοτάκηδες οι οποίοι έστησαν στασίδι για το συνέδριο των Δελφών αλλά και καπάρωσαν νούμερο για να είναι ψηλά στη σειρά των ομιλητών.

Έτσι, εκτός από τον πρωθυπουργό, την κυρία Πρωθυπουργού, την ανιψιά του Πρωθυπουργού, την αδερφή του Πρωθυπουργού, τον άλλον ανιψιό του Πρωθυπουργού, αλλά και ακόμη έναν ανιψιό του Πρωθυπουργού, η οικογένεια Μητσοτάκη σε πλήρη απαρτία σχεδίαζε να είναι παρούσα στο συνέδριο των Δελφών μονοπωλώντας ή προσπαθώντας να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον.

Τελικά τους έκραξε το σύμπαν και κυρίως η Έλενα Ακρίτα με αυτή την υπέροχη, κυρίως όταν εκνευρίζεται, γραφή της. Έτσι η Κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύζυγος του Πρωθυπουργού, ειδοποίησε πως δεν θα είναι ομιλήτρια στο συνέδριο. Είναι και η μόνη της οποίας το επίθετο δεν παραπέμπει απευθείας στους Μητσοτάκηδες ή στο ευρύτερο σόι.

Διαβάστε όλη την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

«Το φόρουμ των α-Δελφών Μητσοτάκη



Σκέψου τώρα εσύ να μην είσαι Έλληνας. Σκέψου να μην έχεις ζήσει καν στην Ελλάδα. Και να πρέπει κάποιος να σού εξηγήσει πώς σε ένα διεθνές οικονομικό φόρουμ όπως αυτό των Δελφών, συμμετέχουν ως ομιλητές εννέα μέλη της οικογένειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις εσύ ο Σουηδός ο νορμάλ ο άνθρωπος. Γίνεται φόρουμ. Διεθνές. Επιστημονικό. Στους Δελφούς. Και θα μιλήσουν εκεί τον Μάρτιο:

1. Κυριάκος Μητσοτάκης

2. Μαρέβα Γκραμπόφσκι σύζυγος Κυριάκου Μητσοτάκη.

3. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, αδελφή του Κυριάκου Μητσοτάκη

4. Αλεξία Μπακογιάννη, ανεψιά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

5. Κώστας Μπακογιάννης, ανεψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη

6. Σία Κοσιώνη, σύζυγος ανεψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη.

7. Αντιγόνη Λυμπεράκη, βαφτισιμιά του πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

8. Πλάτων Τήνιος, σύζυγος της βαφτισιμιάς του πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

9. Κώστας Συνολάκης, βαφτισιμιός του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.



Αυτό καλείσαι τώρα εσύ ο Έλληνας να εξηγήσεις στον Σουηδό συνάνθρωπό σου. Κι όχι μόνον να το εξηγήσεις εσύ: να το καταλάβει κι εκείνος. Σέβομαι τις οικογενειακές παραδόσεις as much as the next person. Mε συγκινούν τα σόγια τα αγαπημένα. Να πάρε εμάς πχ Χριστούγεννα θα πάμε στα ξαδέλφια μου, των Φώτων θα μαζευτούμε σε μένα, Καθαρά Δευτέρα στης ανεψιάς μου. Α, όλα κι όλα τα κρατάμε τα έθιμα εμείς. Αλλά τα κρατάμε στο σπίτι μας. Δεν μαζευόμαστε να μιλάμε στα ξένα fora. Και ξέρετε τι γαμάτους επιστήμονες έχουμε εμείς στο σόι μας; Ένας κι ένας.



Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όλο και θα βρεθεί κάποιος που θα ανεμίσει περήφανα το επιχείρημα «αν ο ομιλητής έχει τα τυπικά προσόντα τι πειράζει;»

Πειράζει.

Πολύ πειράζει.

Διότι αν η Μαρέβα έχει μαγαζί με ρούχα, έχουν κι άλλες μαγαζί με ρούχα. Αν η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι δικηγόρος, υπάρχουν κι άλλοι δικηγόροι. Και πολιτικοί επιστήμονες υπάρχουν, και δημοσιογράφοι υπάρχουν απ’ όλα τα καλά υπάρχουν. Και ως πρωθυπουργός οφείλεις να το (ανα)γνωρίζεις αυτό. Έστω για να μην σε πάρει στο στόμα της η γειτονιά.

Από λόγους στοιχειώδους πολιτικής ευθιξίας τι κάνεις λοιπόν; Ή μάλλον τι ΔΕΝ κάνεις; ΔΕΝ πας σε διεθνές φόρουμ σαν να κάνεις Πάσχα στο σπίτι σου στους Δελφούς. ΔΕΝ πας πώς να το κάνουμε δηλαδή; Δεν ξέρω τι συνέβαινε στα ‘60s, αλλά vintage στην πολιτική ζωή δεν υπάρχει: μόνο στα φουρό.



Το δεύτερο επιχείρημα είναι ‘όλοι οι πρωθυπουργοί τα ίδια κάνουνε’.

Κακώς τα κάνουνε. Να μην τα κάνουνε. Κι όταν τα κάνουνε αυτοί, να τους το λέμε εμείς. Δυνατά και καθαρά. Αν αγαπάς τους συγγενείς σου να τους αγοράσεις πάστες, αγάπη μου. Όχι να τους ανεβάζει συλληβδην στο πόντιουμ.

Άσε που εδώ ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια. Γιατί, κύριε πρωθυπουργέ μου; Τόσο μεγάλη οικογένεια έχετε, γιατί περιοριστήκατε μόνον στους εννέα;



Ξέρετε τί μάς κουράζει; Το αυτονόητο. Κι ακόμα περισσότερο το να εξηγείς το αυτονόητο. Εδώ τώρα αφιερώνω 500 λέξεις για να αναλύσω τί; Το φως και το το φανάρι. Να γράψω ό,τι πολύ απλά δεν νοείται να παίρνεις όλο σου το σόι και να το βαφτίζεις ‘ομιλητές στο φόρουμ των Δελφών’.



Καλά συμβούλους δεν έχει αυτός ο άνθρωπος αναρωτιέμαι. Κάποιος να του πει «όπα θα μάς κράξουνε, βγάλε πεντέξι απ’ τους εννιά μη γίνουμε ρεζίλι;» Θέλει τεράστιο IQ για να αντιληφθείς αυτό το περίφημο αυτονόητο;

Κι όπως σχολίασε την είδηση η φίλη Έλενα Μηλιώτη:

«Παιδιά, από ‘δω η χώρα.

Χώρα, από ‘δω τα παιδιά!»



Συνεπώς, κύριε Πρωθυπουργέ τι να πω; Να σάς χαιρόμαστε.

Κι εσάς κι όλο σας το σόι.



Έλενα Ακρίτα»