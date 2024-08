Την δική τους λίστα γάμου έφτιαξαν ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ Μακμπέθ μέσω μιας δημόσιας ιστοσελίδας ώστε να συγκεντρώσουν τα χρηματικά δώρα για τον γάμο τους, που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Αυγούστου στα Χανιά.

Συγκριμένα, καλεσμένοι συγγενείς και φίλοι μπορούν μέσω του honeyfund.com να καταθέσουν ένα χρηματικό ποσό αλλά και να αφήσουν ένα σχόλιο ή μία ευχή για το ζεύγος, με το θέμα να αποκτά διαστάσεις στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, οι δωρεές μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 2.500 δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του συγκεκριμένου ιστότοπου, το Honeyfund είναι ένα μητρώο δώρων που πραγματοποιεί ταξίδια για τον μήνα του μέλιτος επιτρέποντας σε ζευγάρια «να ζήσουν την εμπειρία με τη στήριξη των φίλων και της οικογένειάς τους, χωρίς χρεώσεις».

Στην ίδια περιγραφή αναφέρεται πως το Honeyfund θεωρείται ο πιο αξιόπιστος ιστότοπος για μήνα του μέλιτος και ταμειακό μητρώο, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δώρα.

Η είδηση προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media, με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ να απαντούν λέγοντας πως «πρόκειται για το Δώρο Γάμου (όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα συμβαίνει με φακελάκια ή καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς) και όχι για γαμήλιο ταξίδι». Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως «είθισται στην Αμερική όσοι επιθυμούν αντί δώρου να καταθέτουν χρήματα σε ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες λειτουργούν και δημόσια. Μάλιστα, στο τέλος αναγράφεται δημόσια το συγκεντρωθέν ποσό για λόγους διαφάνειας».

Μάλιστα, μαζί με τα χρήματα οι φίλοι και οι συγγενείς του ζευγαριού μπορούν να αφήσουν τα σχόλια και τις ευχές τους. Μεταξύ άλλων στο Guest Book εμφανίζεται να έχει υπογράψει και ο αντιπρόεδρος της Meta, John Allen Thomas, ο οποίος είχε επισκεφτεί την ελληνική Βουλή με τον κ. Κασσελάκη.

Έγραψε συγκεκριμένα το εξής σχόλιο: «Tyler, Stefanos- We hope this gift helps you find a few moments where politics aren’t the hot topic of discussion—unless, of course, you’re debating the best beaches. Congratulations! Please consider this a small campaign contribution to your personal happiness fund, Stefanos. We’re confident this will yield bipartisan support from both you and Tyler! May y’alls honeymoon be filled with landslide victories of relaxation, adventure, and joy. xoxo, John Allen & Adam».

Μήνυμα έχει αφήσει και ο πλαστικός ιατρός Νίκος Μεταξωτός με την σύζυγό του: “Wishing you a lifetime filled with love, joy, and countless beautiful moments together!”.

Kασσελάκης: «Καθιστώ τον Μητσοτάκη αποκλειστικά υπεύθυνο για το σύνολο των σχολίων μίσους και ομοφοβίας που λαμβάνουμε»

Εξηγήσεις σχετικά με την λίστα γάμου έδωσα ο Στέφανος Κασσελάκης μέσω ανάρτησης στα social media ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχτηκε.

Σε όλους τους γάμους σε όλο τον κόσμο κάποιοι από τους προσκεκλημένους επιθυμούν να προσφέρουν δώρα. Επιλέξαμε συγκεκριμένο site και διαδικασία ως λίστα γάμου για τους εξής λόγους:

1. Η μεγάλη πλειοψηφία των καλεσμένων μας είναι από την Αμερική και το honeymoon fund είναι απλή και συνήθης πρακτική εκεί.

2. Θέλαμε όποιο ποσό λάβουμε να είναι με πλήρη διαφάνεια -χωρίς «φακελάκια»- ώστε να δημοσιοποιηθεί και να φορολογηθεί. Φιλοκυβερνητικό site βγάζει στη δημοσιότητα τη λίστα γάμου.

Την ίδια στιγμή, τα τρολ της ΝΔ παίρνουν εντολή και αρχίζουν να μας βρίζουν και να μας λοιδορούν.

Στο site, κάτω από τη λίστα γάμου μπαίνουν οπαδοί και γράφουν τις «ευχές» τους: «Να ψοφήσετε και να καείτε στην κόλαση βρομοπουστάρες κομούνια». Η δημοσιοποίηση και η ετοιμότητα των έμμισθων τρολ ήταν τόσο καλά ενορχηστρωμένη από το Μαξίμου, που το γεγονός μάς ξεπερνά.

Καθιστώ τον κ. Μητσοτάκη αποκλειστικά υπεύθυνο για το σύνολο των σχολίων μίσους και ομοφοβίας που λαμβάνουμε στην πιο προσωπική μας στιγμή. Έχουμε δει ότι για να ξεφύγει από δύσκολες στιγμές είναι ικανός για τα πάντα. Όχι όμως ως το σημείο αυτό.

Υπάρχει ένα ηθικό όριο στην πολιτική αντιπαράθεση. Εκτός αν είσαι το τζάκι Μητσοτάκη. Ας είναι υπερήφανος για την ποιότητα της δημοκρατίας και της παιδείας που οικοδομεί».