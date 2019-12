Το ευχαριστώ της Μαρέβας στην βασίλισσα για την «υπέροχη βραδιά στο παλάτι»

Τις ευχαριστίες της στην βασίλισσα Ελισάβετ, για την δεξίωση που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, εξέφρασε η Μαρέβα Μητσοτάκη.

«Ευχαριστώ τη βασίλισσα για την υπέροχη βραδιά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ», έγραψε η κ. Μαρέβα Μητσοτάκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης η Μαρέβα Μητσοτάκη συνόδευσε τον πρωθυπουργό στη δεξίωση που παρέθεσε η βασίλισσα Ελισάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, και είχε ένα σύντομο τετ α τετ, με την βασίλισσα, τον πρίγκιπα Κάρολο και την σύζυγό του, δούκισσα Καμίλα.

Το ευχαριστήριο tweet της Μαρέβα Μητσοτάκη

Thank you to your Majesty the Queen for the wonderful evening at Buckingham Palace during ⁦@NATO⁩ ⁦@RoyalFamily⁩ pic.twitter.com/32EVqC7d00