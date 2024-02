«Καθαίρεση» για τον σκύλο του Τζο Μπάιντεν ονόματι Commander («Διοικητής»).

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε τον «πρώτο σκύλο» σε συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη (21/2) μετά τις αποκαλύψεις, για νέες επιθέσεις του σε πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας – συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης κατά την οποία οι περιοδείες στο Λευκό Οίκο ανεστάλησαν για να καθαριστούν κηλίδες αίματος από το πάτωμα της Ανατολικής Πτέρυγας και μια άλλη επίθεση, όπου ένας πράκτορας υπέστη μια «σοβαρή βαθιά ανοιχτή πληγή» στο εξοχικό του Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ.

It hasn’t taken long for Commander to find his way around the White House. pic.twitter.com/zuCv188EHh

— President Biden (@POTUS) May 7, 2022