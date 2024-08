Σε… ανοιχτή πληγή έχει εξελιχθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παρίσι ο Σηκουάνας, με τα δυσφημιστικά σχόλια για την εικόνα του ποταμού, όπου διεξήχθησαν αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, να έχουν πάρει μορφή… χιονοστιβάδας.

Στα social media έχει προκληθεί σάλος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάστηκαν οι αθλητές να κολυμπήσουν στα 10 χιλιόμετρα των ανδρών, όπου έλαβε μέρος ως γνωστόν και ο Άλκης Κυνηγάκης.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται ακαθαρσίες να επιπλέουν στον ποταμό και τους κολυμβητές να αγωνίζονται δίπλα σε σωλήνες αποχέτευσης έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Athletes swimming next to a drainage pipe in the River Seine… pic.twitter.com/deuVVR3Zod

— Orikron 🇵🇹 (@orikron) August 8, 2024

