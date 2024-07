Οι 33οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον τις προσεχείς δύο εβδομάδες, με όλη την υφήλιο να έχει στραμμένα τα βλέμματά της στο μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού της χρονιάς, που θα διεξαχθεί στο Παρίσι.

Η «μάστιγα» του ντόπινγκ εδώ και δεκαετίες ταλαιπωρεί τις μεγάλες διοργανώσεις και ως τούτου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ενδιαφέρον έχει να θυμηθούμε ποιος ήταν ο πρώτος αθλητής που εντοπίστηκε «ντοπέ» στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Και όσο κι αν ακούγεται παράξενο και αστείο τον πρώτο «ντοπέ» αθλητή στην ιστορία της διοργάνωσης τον… έκαψαν δύο μπυρίτσες που είχε πιει, πριν αγωνιστεί. Ναι καλά διαβάσατε.

Ο Σουηδός Hans-Gunnar Liljenwall, περί ου ο λόγος, ήταν αθλητής του πένταθλου.

Είχε λάβει μέρος σε τρεις διαφορετικούς Ολυμπιακούς Αγώνες: το 1964, το 1968 και το 1972.

Το 1968 λοιπόν η σουηδική ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά αυτό εν τέλει κατέληξε στη Γαλλία, καθώς στα ούρα του Hans-Gunnar Liljenwall ανιχνεύτηκε αλκοόλ (αιθανόλη), με τον ίδιο να παραδέχεται ότι είχε καταναλώσει μερικές μπύρες πριν το κομμάτι της σκοποβολής με πιστόλι στο πένταθλο.

DID YOU KNOW?: Hans-Gunnar Liljenwall was the first athlete to be disqualified from the Olympics due to drug use, by the International Olympic Committee in 1967. 🚫💉

