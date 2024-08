Ο μεγάλος σταρ της γαλλικής κολύμβησης, Λεόν Μαρσάν, μετά τις τρομερές επιδόσεις του μέσα στην πισίνα, επιστρατεύτηκε από τους διοργανωτές ώστε να μεταφέρει σε ειδικό φανάρι τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων από τον Λούβρο, όπου βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες.

The sun sets on Paris 2024. What a ride it’s been! ☀️

What else has been lighting up the city’s skyline over the past 17 days? The Olympic Flame. 🔥 Where’s it being taken to?#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/TJLIzl6fgO

— The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024