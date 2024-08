Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο καταγράφηκε την ώρα των ημιτελικών του σέρφινγκ γυναικών στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Μια φάλαινα έδωσε το δικό της σόου και έκανε τις βουτιές της, προκαλώντας τον θαυμασμό του κοινού.

Την ώρα που η Τατιάνα Γουέστον-Γουέμπ από τη Βραζιλία και η Μπρίσα Χένεσυ από την Κόστα Ρίκα διαγωνίζονταν η φάλαινα βγήκε μέσα από την θάλασσα και χάθηκε εκ νέου.

Οι αγώνες του σέρφινγκ που ολοκληρώθηκαν την Τρίτη (6/8) διεξήχθησαν στην Γαλλική Πολυνησία, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Να σημειωθεί ότι η φάλαινα στην Ταϊτή ήταν πολύ μακριά από τις αθλήτριες, όμως τα «παιχνίδια» του φακού την έκαναν να μοιάζει πολύ κοντά.

this whale that showed up during #Olympic2024 surfing just won the tournament for me pic.twitter.com/4XQVCzW2zI

Teahupoo – #Tahiti, Polynesia – : The surfing wave of the #OlympicGamesParis2024🏄‍♀️🏄🤙😎

Well done to Johanne Defay, bronze medallist, and Tahitian Kauli Vaast, winner in the men’s category,

and of course to all the surfers who put on a great show! And to the whale who joined… pic.twitter.com/I4q6dvXn6y

— Pinna Pierre – On vacation :))) – back aug. 26 (@pierrepinna) August 6, 2024