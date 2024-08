Σε μία δυνατή μάχη εξελίχθηκε ο προημιτελικός της πυγμαχίας στην κατηγορία 66 κιλών γυναικών, ανάμεσα στην Αλγερινή Κελίφ με την Ουγγαρέζα Άνα Λούκα Χαμόρι, στον απόηχο του σάλου που είχε προηγηθεί για τη συμμετοχή της Κελίφ στους Αγώνες.

Ο πρώτος γύρος ήταν ισορροπημένος, ενώ στον δεύτερο γύρο, η Ιμάνε Κελίφ ήταν πιο επιθετική έναντι της Άνα Λούκα Χαμόρι κι έτσι κέρδισε την εύνοια των κριτών στην τελική τους απόφαση, που της έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας της έτσι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο καθώς στην πυγμαχία απονέμονται δύο χάλκινα.

Μετά τη νίκη της η Αλγερινή πυγμάχος πανηγύρισε και και συγκινημένη ξέπασε σε κλάματα στηνα γκαλιά των προπονητών της καθώς οδηγεί την Αλγερία στο πρώτο Ολυμπιακό της μετάλλιο από το 2000.

Imane Khelif has just won again and broke down into tears after advancing to the semi finals #Olympics pic.twitter.com/T7Kp0oJjN6

— ACD MMA (@acdmma_) August 3, 2024

