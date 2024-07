Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος της εθνικής ομάδας στην ήττα (86-79) από τον Καναδά στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ.

Ο «Greek Freak», ο οποίος σημείωσε 34 πόντους, μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανέβασε ένα post στον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ» (πρώην twitter), τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για αυτόν να αγωνίζεται με τη φανέλα της εθνικής.

Συγκεκριμένα ο «Giannis» έγραψε:

«Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο είναι να μπορέσεις να φορέσεις την φανέλα και να παίξεις για την χώρα σου».

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country 💪🏾🇬🇷🧿 @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 28, 2024