Μπορεί ο ήρωας του να είναι ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ Ρενό Λαβιλενί, μπορεί να παρουσιάζεται στα social media ως spiderman, μπορεί ο Αμερικανός αργυρός Ολυμποινίκης Σαμ Κέντρικς να τον χαρακτήρισε ρομπότ, ωστόσο ο Αρμάντ Ντουπλάντις διάλεξε την viral στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού για να πανηγυρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε!

Ο Σουηδός υπερπρωταθλητής και χρυσός Ολυμπιονίκης πανηγύρισε με το ένα χέρι στην τσέπη και το άλλο να στοχεύει, αποθεώνοντας τον Τούρκο viral σκοπευτή Γιουσούφ Ντίκετς, που λίγες μέρες πριν κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο…

Ο Ντουπλάντις εξασφάλισε… χαλαρά το χρυσό μετάλλιο και μετά τέθηκε αντιμέτωπος με τον πήχη, καταρρίπτοντας με την τρίτη προσπάθεια το παγκόσμιο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 6,25μ.

Yeah, so Mondo DuPlantis just celebrated like Turkish shooter guy.#olympics pic.twitter.com/O3CxvSNlwa

— Ben Birnell (@BB_URSentinel) August 5, 2024

