Με ένα αισθησιακό φιλί γεμάτο πάθος προς τη σύντροφο της πανηγύρισε η Ιταλίδα τζουντόκα Άλις Μπελαντί το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο τζούντο στην κατηγορία κατηγορία των 78 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, επικρατώντας την Ισραηλινη Ινμπάρ Λανίρ.

Η Ιταλίδα τζουντόκα πανηγύρισε το χρυσό της Ολυμπιακό μετάλλιο φιλώντας τη σύντροφό της Τζάσμιν Μάρτιν, μια τζουντόκα βραζιλιάνικης καταγωγής που αγωνίζεται για τη Νότια Αφρική, ωστόσο η ενέργεια της αυτή παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι συνέβημπροστά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, που ανήκει σε ακροδεξιό κόμμα, κι έχει δηλώσει την αντίθεσή της όσον αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια.

«Αυτό είναι ένα χρυσό γεμάτο αγάπη. Λυπάμαι που αυτό το φιλί θεωρείται κάτι διαφορετικό, είναι αγάπη. Ποιον θα φιλούσες μετά από τόσο σημαντικά αποτελέσματα;», δήλωσε η Μπελαντί στον ιταλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RaiSport.

«Τα πάντα κινούνται από την αγάπη. Ο αθλητισμός είναι αγάπη, η φιλία είναι αγάπη, το ζευγάρι είναι αγάπη», δήλωσε η Ολυμπιονίκης, η οποία πρόσθεσε ότι το χρυσό «είναι ένα όνειρο που κυνηγάω εδώ και πολύ καιρό».

