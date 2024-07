H φρικτή τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων ανάγκασε τη δημοσιογράφο Juliette Briens της L’Incorrect να ζητήσει συγγνώμη από όλο τον κόσμο για το θέαμα που προσέφεραν οι Γάλλοι.

Γράφει χαρακτηριστικά:

«Ως ειλικρινά πατριώτισσα Γαλλίδα, διαχωρίζω τον εαυτό μου από αυτό το φρικτό σόου και σου ζητώ συγγνώμη, κόσμε».

As a sincerely patriotic French girl, I disolidarise myself from this freakshow and apologize to you, world.#Paris2024 pic.twitter.com/KXr55NdACW

— Juliette Briens (@JulietteBriens) July 26, 2024

