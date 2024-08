Μία απίστευτη αποκάλυψη και καταγγελία έκανε ο Νίτζα Χιούστον. Ο Αμερικανός πρωταθλητής του σκέιτμπορντ, που κατέκτησε το χάλκινο αποκάλυψε μέσω social media τη μεγάλη φθορά που έχει υποστεί το μετάλλιό του!

Ο Χιούστον, που είναι από τους πιο γνωστούς στον χώρο του εδώ, δημοσίευσε φωτογραφία του χάλκινου μεταλλίου που κατέκτησε πριν από μια εβδομάδα και έδειξε την αλλοίωση! Το μετάλλιο είναι θαμπό και έχει χάσει το χρώμα του.

«Τα Ολυμπιακά μετάλλια προφανώς δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητας όσο νομίζετε. Πρέπει να ανεβάσουν λίγο την ποιότητα των Ολυμπιακών μεταλλίων. Μοιάζει λες και πήγε στον πόλεμο και επέστρεψε…», ανέφερε ο έμπειρος σκέιτερ.

🥉 A member of the USA skateboard team has criticised the quality of the Olympic medals after the bronze he won started to deteriorate.

— The Telegraph (@Telegraph) August 9, 2024