Aπίστευτο, ασύλληπτο, πρωτοφανές… Όσα επίθετα κι αν χρησιμοποιήσεις μοιάζουν φτωχά μπροστά σε αυτό που έκανε ένας Κινέζος μπασκετμπολίστας, προκειμένου να περάσει… λαθραία το κορίτσι του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, που είχε καταλύσει η ομάδα του.

Ο Ζανγκ Ξινγκλιάνγκ, περί ου ο λόγος, που αγωνίζεται στους Γκουανγκζού Λονγκ Λάιονς, έβαλε την κοπέλα του σε βαλίτσα για να την πάρει κρυφά στο δωμάτιο.

Ναι καλά διαβάσατε! Μάλιστα τον σκοπό του τον πέτυχε. Κατάφερε να την περάσει κρυφά στο δωμάτιό του.

Έλα όμως που η κοπέλα του ήταν… μαρτυριάρα. Πιο συγκεκριμένα ανέβασε φωτογραφίες τους από το δωμάτιο του ξενοδοχείου αλλά και από τη στιγμή που είχε μπει στη βαλίτσα.

Μόλις αντιλήφθηκε την γκάφα που διέπραξε έσπευσε να διαγράψει τις αναρτήσεις, ωστόσο ήδη αργά, καθώς το σατανικό σχέδιο του συντρόφου της είχε γίνει γνωστό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινεζική ομάδα επέπληξε τον 20χρονο μπασκετμπολίστα.

On January 8, 2025, Chinese basketball player Zhang Xingliang from Guangzhou was suspended for violating club regulations after hiding his girlfriend in a suitcase and bringing her back to the dormitory to study English overnight before a game. pic.twitter.com/qnxtrADt8Q

— Share Chinese Douyin(TikTok) videos (@cz8921469_z) January 9, 2025

