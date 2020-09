Στο Βέλγιο, στον αγώνα μεταξύ Μέχελεν και Οστένδης, ο Aster Vranckx, ο 17χρονος μέσος της Mechelen αστοχεί να βάλει γκολ στο 66ο λεπτό του παιχνιδιού με αποτέλεσμα η ομάδα του να χάσει το παιχνίδι με 1-0.

This miss by Aster Vranckx for Mechelen is all kinds of incredible pic.twitter.com/Fc8wsYAs3D