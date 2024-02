Ένα ζευγάρι Βέλγων υιοθέτησε ένα αγριόχοιρο με τον οποίο δέθηκε τόσο πολύ που τον έκανε…κατοικίδιο του.

Ο Γκρεγκορί Γκιο βρήκε τον αγριόχοιρο, που τον αποκαλούν Όσκαρ, από μικρό γουρουνάκι κατά τη διάρκεια ενός κυνηγετικού ταξιδιού με τα σκυλιά του και αποφάσισε να τον πάρει για να τον φροντίσει προσωρινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

In Belgium, a family’s been living with a wild boar for years. Guy finds a 700-gram piglet while hunting, brings it home, and bam, instant family member. They named him Oscar, and now he’s a hefty 80 kg, lounging on his own couch with a blanket and pillows.

Oscar munches through… pic.twitter.com/a8YWfy3BCb

— Bad AI (@Bad_AI_) February 11, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ