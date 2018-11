Ιδρύθηκε από 28 οργανώσεις και φορείς το «Δίκτυο Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον»

Ένα «δίχτυ» προστασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον δημιούργησαν 28 περιβαλλοντικές οργανώσεις, ιδρύματα και φορείς, ανακοινώνοντας την έναρξη του «Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον» και της νέας εκστρατείας για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.



Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα, εκπρόσωποι των μελών του παρουσίασαν το όραμα, τις δράσεις και τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια του νεοσύστατου δικτύου, με στόχο την κινητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.



Βασικοί στόχοι του «Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον» είναι η ένταξη θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος στον δημόσιο διάλογο, η ενίσχυση του βαθμού γνώσης του κοινού, καθώς και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις που αξιοποιούν την πολλαπλασιαστική δύναμη των μελών του.



Με το μήνυμα «Μπορώ Χωρίς Πλαστικό», η νέα καμπάνια του Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον μας παροτρύνει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά τα πλαστικά μιας χρήσης και να υιοθετήσουμε μια στάση ζωής πιο φιλική στο θαλάσσιο περιβάλλον.



Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου, εκπρόσωποι του Δικτύου έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:



«Για ένα πρόβλημα τόσο σύνθετο και πολυπαραγοντικό, όπως είναι η θαλάσσια ρύπανση, η λύση δεν είναι μία. Οι λύσεις είναι πολλές και πολυεπίπεδες. Χρειαζόμαστε την ευαισθητοποίηση του πολίτη, την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την αλλαγή νοοτροπίας, όπως και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, τη σύμπραξη της βιομηχανίας και την επιβολή κυρώσεων. Σε όλες αυτές τις ανάγκες απαντά το «Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον» και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη καλωσορίζει με χαρά την εκπλήρωση ενός μεγάλου του στόχου», δήλωσε η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.



Η Χριστίνα Κονταξή, Διευθύντρια του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, με σαφή στόχευση και εξωστρέφεια, κάνει πράξη τη δικτύωση πολλών και διαφορετικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με συνεπή δράση εδώ και δεκαετίες στα ζητήματα του θαλασσίου περιβάλλοντος, δεν θα μπορούσε να λείπει από το «Δίκτυο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον». Ο ένας χρόνος δείχνει ήδη τη δύναμη της συνέργειας όλων μας κι ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, με ακόμα περισσότερους φορείς για το μέλλον.»



Ο KώσταςΤριανταφύλλου, Assistant Executive Coordinator της HELMEPA, δήλωσε: «Το διαχρονικό μήνυμα του Γλάρου της HELMEPA «Όχι Σκουπίδια, Όχι Πλαστικά σε Θάλασσες και Ακτές» προειδοποιεί εδώ και 30 χρόνια για τους κινδύνους της ρύπανσης με πλαστικά. Σήμερα που η ρύπανση ακτών και θαλασσών με πλαστικά λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις παγκοσμίως, είναι άμεση η ανάγκη ενημέρωσης και κινητοποίησης όλων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε να παραδώσουμε ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον στις επόμενες γενεές. Στο πλαίσιο αυτό, η HELMEPA συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον συντονίζοντας τις δράσεις καθαρισμού ακτών και καταγραφής των απορριμμάτων με ομοιόμορφο τρόπο, γεγονός που θα συμβάλει στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ακτών μας σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για την Θαλάσσια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης».



O Γιώργος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, στο πλαίσιο του Δικτύου για τη Θάλασσα, έθεσε δυο σημεία προβληματισμού που θα μπορούσαν να αποτελέσουν άξονες δράσεις του δικτύου. Το πρώτο αναφέρεται στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσον επιδρούν θετικά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ανέφερε ότι η επιστημονική παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Σύρο, στο πλαίσιο του έργου LIFE DEBAG, έδειξε μείωση της παρουσίασης της πλαστικής σακούλας ως αποτέλεσμα της εκστρατείας. Ως δεύτερο σημείο, έθεσε την αναγκαιότητα συστηματικών επιστημονικών δεδομένων για τη σχεδίαση των πολιτικών προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.



Τέλος, η Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθύντρια του Climate KIC GREECE και Συμπρόεδρoς του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (UN SDSN GREECE), μίλησε για τη σημασία των δύο αυτών φορέων για τις δράσεις του Δικτύου που αφορούν στη Γαλάζια Οικονομία. Υποστήριξε ότι το UN SDSN και το Climate KIC θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη Αειφόρο και Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Θαλάσσιων Πόρων και θα αξιοποιήσουν τις δυνάμεις του νεοσύστατου Δικτύου για να προωθήσουν τη Γαλάζια Ανάπτυξη:



«Οι δύο φορείς έχουν ως στόχο να επικοινωνήσουν τα καινοτόμα και διεπιστημονικά αποτελέσματα της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας στον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να επισπευσθεί η εισαγωγή και εφαρμογή τους στην οικονομία, η οποία θα βοηθήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη όπως αυτή καταγράφεται στον στόχο 14 της Ατζέντας 2030 και στην πρωτοβουλία για την Μπλε Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»



Τα Μέλη του Δικτύου:



· Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη



· Ίδρυμα Thalassa



· Ίδρυμα Λαμπράκη



· Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη



· Πανεπιστήμιο Πατρών



· ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας



· Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA



· MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (MIO-ECSDE)



· Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού



· Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS



· Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)



· Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης



· MEDASSET



· EIT Climate-KIC Hub Greece (υπό την αιγίδα του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ)



· ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη



· ΕΝΑΛΕΙΑ



· ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - TEAM FOR THE WORLD



· Let's Do It! Greece



· The People’s Trust



· iSEA



· Αρχιπέλαγος-Περιβάλλον και Ανάπτυξη



· Aegean Rebreath



· Second Nature



· ΔΕΣΜΟΣ



· Δήμος Πόρου



· Sea Through



· RAYCAP



· UN Environment / Mediterranean Action Plan Coordinating Unit (UNEP/MAP, MED POL)