Περιβαλλοντικές οργανώσεις: Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος αποκτά θεσμικό πλαίσιο προστασίας

Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του Κυπαρισσιακού Κόλπου (περιοχές Natura 2000 - GR 2550005, GR 2330005 και GR 2330008).



Ακολουθεί το κοινό δελτίο τύπου:



Έπειτα από χρόνια κοινών προσπαθειών, δύο σχέδια προεδρικών διαταγμάτων, τρία πρακτικά επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 32/2015, 175/2017 και 80/2018), μία καταδίκη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ C-504/14, Απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 2016) και μια επίσημη Σύσταση για μέτρα προστασίας από τη Σύμβαση της Βέρνης στο Συμβούλιο της Ευρώπης (case file 2010/5 «Greece: Threats to marine turtles in Thines Kyparissias», Recommendation No. 174), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάνει ένα μεγάλο βήμα στην προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου.



Αποτελεί σχήμα οξύμωρο πάντως ότι το ΥΠΕΝ προβαίνει στο σημαντικό αυτό βήμα για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, την ίδια ώρα που υπογράφει σύμβαση για την έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων στη θαλάσσια έκταση που αγγίζει τα όρια της νέας προστατευόμενης περιοχής, αυξάνοντας τους κινδύνους και την αγωνία για την ουσιαστική προστασία των πολύτιμων οικολογικών χαρακτηριστικών του βιοτόπου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.



Με το εκδοθέν Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ 391/2018, όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ Δ 414/2018), η δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της Caretta caretta στη Μεσόγειο και ένα από τα σημαντικότερα αμμοθινικά οικοσυστήματα της Ελλάδας αποκτά οριστική θεσμική θωράκιση και προστασία έναντι σχεδίων εντατικής παράκτιας δόμησης. Σημειώνεται πως έως σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε εκδώσει δύο υπουργικές αποφάσεις για την προστασία της περιοχής (Μάιος 2013 και Μάιος 2016), όμως τα μέτρα αυτά είχαν προσωρινή ισχύ.



Ωστόσο η ολοκληρωμένη προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου θα επιτευχθεί με την έκδοση Σχεδίου Διαχείρισης της περιοχής, το οποίο θα πρέπει να καταρτιστεί κατά προτεραιότητα, με την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου, Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου και φυσικά με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κατοίκων, ώστε αφενός να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παράνομες δραστηριότητες που συνεχίζουν να υποβαθμίζουν τη μοναδική αυτή περιοχή και αφετέρου να καταγραφούν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.



Κατά την κατάρτιση και υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ σημαντικά ζητήματα όπως: η πλήρης καταγραφή του νόμιμου οδικού δικτύου της προστατευόμενης περιοχής, οι όροι με τους οποίους οι λουόμενοι θα απολαμβάνουν το δημόσιο αγαθό του αιγιαλού χωρίς να παρενοχλούν την θαλάσσια χελώνα κατά τον άκρως ευαίσθητο κύκλο αναπαραγωγής της (ώρες παραμονής στον αιγιαλό, προτεινόμενη ζώνη χρήσης, μη οχλούσα συμπεριφορά), η λειτουργία καντινών στον πυρήνα του βιοτόπου, οι όροι για την αλιεία και οι ρυθμίσεις για τη θήρα ώστε να διασφαλιστεί η ορνιθοπανίδα της περιοχής.



Μια νέα περίοδος ξεκινά για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Μια περίοδος προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού πλούτου της περιοχής. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την ελπίδα τους ότι το πολυαναμενόμενο Προεδρικό Διάταγμα δε θα αποτελέσει "κενό γράμμα" αλλά συνοδευόμενο από την άμεση κατάρτιση των διαχειριστικών μέτρων, θα αποτελέσει τη βάση για την πραγματική προστασία της περιοχής και τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα εκφράζουν και την έντονη ανησυχία τους για την, ταυτόχρονη με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, υπογραφή σύμβασης έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή, στα όρια της προστατευόμενης περιοχής.