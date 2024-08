Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Η αλυσίδα πολυτελών αρτοποιείων Gail, στη Βρετανία, έχει δεχθεί πυρά επειδή πούλησε κρουασάν αμυγδάλου σοκολάτας για σχεδόν 4 λίρες, παρά το ότι ήταν ξαναζεσταμένα αρτοσκευάσματα που έμειναν απούλητα την προηγούμενη μέρα.

Ο λιανοπωλητής καταγράφει τη ζύμη αμυγδάλου στον κατάλογο ως μέρος της σειράς «Waste Not», που σημαίνει ότι φτιάχνεται χρησιμοποιώντας κρουασάν που έχουν απομείνει, τα οποία στη συνέχεια «γεμίζονται με αμύγδαλο frangipane και ξεφλουδισμένα αμύγδαλα».

Ωστόσο, ορισμένοι πελάτες έμειναν άφωνοι και αγανακτισμένοι με την τιμή, η οποία ήταν στις 3,90 λίρες, δηλαδή κατά 95 πένες περισσότερες από το αρχικό κρουασάν.

Ένας χρήστης του X, είπε: «Το θράσος τους να καυχιόνται ότι είναι μέρος της σειράς «Waste Not» τους, καθώς ότι θα πρέπει να τους είμαστε ευγνώμονες και περήφανοι για τον εαυτό μας που συνεισφέραμε στη μείωση της σπατάλης τροφίμων όταν μπορούσαν απλώς να τα πουλήσουν για λιγότερα χρήματα – όχι μια λίρα παραπάνω από εχθές.

«Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να εντυπωσιαστείτε ή να τρομάξετε που κάποιος σκέφτηκε μια ιδέα να κεφαλαιοποιήσει τα προϊόντα με κίτρινα αυτοκόλλητα για να αποκομίσει περισσότερα κέρδη».

I’m sorry WHAT

You’re charging £4.60 for an item that didn’t sell yesterday because you chucked some almond on top 🤯 pic.twitter.com/t5YyAv9kfD

— LucyP (@its_me_lucyp) August 14, 2024