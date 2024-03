Σήμερα 23 Μαρτίου 2024, από τις 20.30 έως τις 21.30, εκατομμύρια πολίτες, αξιοθέατα και μνημεία σε όλο τον κόσμο σβήνουν τα φώτα τους, συμμετέχοντας στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF για την «Ώρα της Γης».

Σημειώνεται ότι για μία ώρα θα μείνουν στο σκοτάδι εκατοντάδες αξιοθέατα, τοπόσημα, φορείς και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο που ενώνουν τις φωνές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Tonight, @Europarl_EN joined @earthhour & switched off its lights.

To send a strong message that we can make a difference. We can save our planet. We are the last generation that can do something about it.

To ensure that we make all other hours count.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#BiggestHourForEarth pic.twitter.com/h0gzlFKm6Z

— Roberta Metsola (@EP_President) March 25, 2023