Αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα διέσωσαν έναν σκύλο που παράτησαν δεμένο σε ένα στύλο στην Τάμπα, λίγες ώρες πριν την καταστροφική επέλαση του τυφώνα Μίλτον.

Ο σκύλος έλαβε αργότερα «καθαρό πιστοποιητικό υγείας» αφού οι τροχονόμοι τον μετέφεραν σε κτηνίατρο

«Σας παρακαλούμε ΜΗΝ το κάνετε αυτό στα σκυλιά σας», σημειώνεται στην ανάρτηση του σώματος στο X.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024

