Δένδιας: Η ασφάλεια γύρω από τις θαλάσσιες οδούς και τους ωκεανούς είναι υψίστης σημασίας

Τη βούληση της Ελλάδας να προωθήσει ελληνικές επενδύσεις στην Γκάνα, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με την Γκανέζα ομόλογό του Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ (Shirley Ayorkor Botchwey) στην πρωτεούσα Άκρα, με την οποία ολοκλήρωσε τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής. Μάλιστα, ανέφερε πως η Ελλάδα προσβλέπει στη διοργάνωση ενός φόρουμ για την προώθηση ελληνικών επενδύσεων στην Γκάνα, τονίζοντας παράλληλα την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη επιχειρηματικά στη χώρα αυτή, όπως του Ομίλου Μυτιληναίου. Γενικότερα, εκδήλωσε το ενδιαφέρον της Ελλάδας για επενδύσεις στην Αφρική, σημειώνοντας: «Η Αφρική είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομικά ήπειρος, η ταχύτερα αναπτυσσόμενα πληθυσμιακά στον κόσμο. Επομένως, χρειάζεται επενδύσεις για να προχωρήσει μπροστά».

I am always advocating during the #FAC of the EU that the Mediterranean & the Atlantic is not a border. It’s a bridge. So, we have to invest in Africa (statement following my meeting with MFA & Regional Integration of #Ghana @AyorkorBotchwey. https://t.co/FU2qUmVDkB) pic.twitter.com/sB52E0lgbJ